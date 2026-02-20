Moretta: in corso i lavori di rimozione dei binari sulla linea ferroviaria per Saluzzo

Sono in corso in questi giorni a Moretta i lavori di rimozione dei binari e delle traversine lungo il tratto dell’ex linea ferroviaria che attraversa l’area della vecchia stazione e che corre verso Torre San Giorgio.

L’intervento riguarda il segmento di tracciato su cui transiterà la nuova pista ciclabile che collegherà Moretta a Saluzzo, passando per Torre San Giorgio.

Nei giorni scorsi l’intero tratto compreso tra la stazione ferroviaria e il confine comunale con Torre San Giorgio è stato oggetto di un’importante operazione di pulizia e sfalcio: rovi ed erbacce sono stati eliminati per consentire l’accesso ai mezzi e l’avvio delle operazioni di smantellamento dell’infrastruttura ferroviaria dismessa. Attualmente si procede con la rimozione progressiva di binari e traversine, primo passo necessario per la successiva realizzazione del fondo ciclabile e delle opere di sistemazione del percorso.

«I lavori stanno procedendo regolarmente e secondo il cronoprogramma previsto – sottolinea il sindaco Gianni Gatti –. La rimozione dei binari rappresenta una fase simbolica e concreta allo stesso tempo: l’ex ferrovia si trasforma in un’infrastruttura moderna dedicata alla mobilità dolce e alla valorizzazione del territorio».

L’amministrazione comunale affianca alla realizzazione della ciclabile una serie di progetti complementari, pensati per rafforzarne la funzione turistica e ambientale.

«Stiamo lavorando – aggiunge il sindaco – a interventi che rendano questo asse ciclabile sempre più attrattivo e integrato nel tessuto del paese, come il progetto del “chilometro fiorito” lungo la ciclabile verso Villafranca Piemonte e l’ostello ricavato negli spazi del santuario della Beata Vergine del Pilone, che offrirà un punto di accoglienza per cicloturisti e viaggiatori».

La nuova pista ciclabile consentirà di collegare Moretta con i Comuni limitrofi e con la rete ciclabile del territorio saluzzese, inserendosi in un più ampio corridoio verde dedicato alla mobilità sostenibile. Un’opera che punta a favorire sia gli spostamenti quotidiani sia il turismo lento, valorizzando un’infrastruttura esistente e restituendola alla comunità in una nuova veste.

I NUMERI DELLA CICLABILE MORETTA - TORRE SAN GIORGIO – SALUZZO

Il progetto ha un costo complessivo stimato di circa 4 milioni di euro. Il dossier ha ottenuto, lunedì 15 settembre 2025, un finanziamento regionale di circa 3 milioni di euro, mentre la quota restante è a carico dei tre Comuni coinvolti: circa 650 mila euro per Saluzzo, 225 mila per Torre San Giorgio e 175 mila per Moretta.

I tre municipi, con Saluzzo capofila, avevano precedentemente completato l’acquisto del sedime ferroviario da Rfi – Rete ferroviaria italiana, ovvero della “lingua di terra” su cui correvano binari ed erano piazzate le traversine. L’operazione ha comportato un investimento di circa 345 mila euro (pari a 3,5 euro al metro quadro), oltre a 20 mila euro per l’acquisto di due ex caselli ferroviari.

Successivamente è stato messo in vendita il cosiddetto “materiale rotabile”, ossia i binari ancora presenti lungo i circa 14 chilometri della tratta. La base d’asta era f issata a 300 mila euro; il lotto è stato aggiudicato alla ditta “Valferro” di Trescore Balneario (Bergamo), che ha presentato un’offerta di 391 mila euro, ripartiti in circa 316 mila euro per Saluzzo, 46 mila per Torre San Giorgio e 28 mila per Moretta. Il tracciato rientra nel percorso europeo “EuroVelo 8”, uno dei principali itinerari cicloturistici continentali lungo l’arco mediterraneo, destinato a favorire la mobilità dolce e il turismo sostenibile