Ad Alba la ciclofficina popolare LaPOP: la bicicletta diventa spazio di comunità e sostenibilità

Ad Alba prende forma una nuova esperienza dedicata alla mobilità sostenibile e alla partecipazione sociale: si chiama LaPOP – Piccola Officina Popolare, una ciclofficina nata dall’incontro spontaneo di un gruppo di cittadini accomunati dalla passione per la bicicletta e dalla volontà di promuovere in città un’alternativa concreta e praticabile per una mobilità più sostenibile.

Il progetto si fonda sull’idea che la bicicletta possa essere non solo un mezzo di trasporto, ma anche uno strumento di relazione, inclusione e crescita comunitaria. La ciclofficina nasce infatti per diffondere la pratica dell’autoriparazione, rendendo accessibili strumenti, competenze e spazi a chiunque voglia imparare a prendersi cura della propria bici, riducendo sprechi e incentivando il riuso.

Lo spazio funziona come un laboratorio condiviso: non un’officina tradizionale, ma un luogo in cui si impara facendo, affiancati da volontari e appassionati. L’obiettivo è sviluppare autonomia tecnica e consapevolezza, favorendo allo stesso tempo l’incontro tra persone di età ed esperienze diverse.

Accanto all’autoriparazione, LaPOP promuove attività legate all’economia circolare alla sostenibilità. Biciclette e componenti recuperati tramite donazioni vengono revisionati e rimessi in circolazione a prezzi accessibili, mentre i pezzi non più utilizzabili diventano materiali per progetti di artigianato creativo. Sono previsti anche momenti di scambio pensati in particolare per bambini e ragazzi, così da permettere l’utilizzo di biciclette sempre adeguate alla crescita.

Il progetto include inoltre workshop pratici e incontri dedicati alla sicurezza stradale e alla manutenzione di base, con l’intento di diffondere una cultura della mobilità dolce e consapevole.

Le attività si svolgono presso il Circolo Montebellina, in via Montebellina 25/1 ad Alba, con aperture programmate sabato 21 febbraio e sabato 28 febbraio, dalle ore 9 alle 23, occasioni pensate per conoscere il progetto, partecipare alle prime attività e avvicinarsi alla ciclofficina.