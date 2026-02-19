Mondovì il "Michelotti", padiglione dell'ex ospedale, passerà alla Provincia e ospiterà i licei

L'atto di vendita ufficiale sarà tra qualche settimana, ma si tratta ormai di una formalità perché l'AslCn1 ha accettato di vendere il padiglione "Michelotti-Bertone", parte del complesso dell'ex ospedale Santa Croce di Mondovì Piazza, alla Provincia di Cuneo.

Del riutilizzo vecchio ospedale "Santa Croce" se ne parla da oltre dieci anni e le ipotesi, nel corso degli anni, hanno sempre puntato l'obiettivo verso le scuole e ora sembra proprio esserci un punto di svolta per dare una nuova sede ai licei.

La Provincia, negli scorsi mesi, aveva approvato all'unanimità, la determina per l'acquisizione dell'immobile da parte dell'ente, per una cifra di circa 450mila euro.

Nel 2022 l'Asl aveva tentato più volte di vendere il Padiglione Michelotti-Bertone e i terreni circostanti, ma sia la manifestazione di interesse che le due aste pubbliche indette nel 2024 sono andate deserte . L'Azienda Sanitaria nel 2025 aveva poi rilanciato proponendo una trattativa privata, ma nonostante un ribasso del prezzo di vendita, il costo per l'acquisto dell'immobile rimaneva superiore al milione di euro.

Una cifra considerevole, tenendo conto che la proprietà in vendita composta da due blocchi, non è sottoposto a vincoli da parte della Soprintendenza dei beni culturali a differenza del "Gallo", ma - in base al nuovo piano regolatore cittadino - sorge in un'area destinata ad ospitare servizi e che, dunque, non potrebbe essere utilizzata per edifici residenziali, ricettive o attività commerciali.

Dopo lunghi mesi di trattative, lo scorso giugno, la Provincia aveva formalizzato il proprio interesse all’acquisto, avviando una trattativa diretta con l’Asl, con la quale è stato organizzato poi un incontro tecnico lo scorso agosto .

Successivamente l'ente ha trasmesso una prima valutazione immobiliare non vincolante, che stimava il valore del complesso in 330 mila euro. Una cifra giudicata troppo bassa dall’ASL CN1, che ha espresso il proprio dissenso nel novembre 2025.

Il confronto è quindi proseguito con un tavolo tecnico convocato a novembre, durante il quale sono state riesaminate le caratteristiche dell’immobile. A seguito di ulteriori approfondimenti, la Provincia ha presentato una nuova perizia, questa volta basata sul valore massimo di mercato, quantificando il prezzo in 483 mila euro.

Questa la cifra che sancisce la vendita del "Michelotti - Bertone" che, una volta acquisito, sarà demolito e ricostruito.

Come spiegato negli scorsi mesi, su proposta di un soggetto privato, la Provincia pensato a un percorso di partenariato pubblico-privato per la costruzione di un nuovo polo scolastico destinato a ospitare il Liceo Statale “Vasco – Beccaria – Govone”.

Il progetto prevede il recupero dell’area dell’ex Ospedale Michelotti, in particolare del cosiddetto “Padiglione Michelotti-Bertone” e degli edifici adiacenti delle ex Carceri, oggi di proprietà privata.