Trinità: il lequiese Beppe Leardi stasera rende onore a Maria Tarditi, autrice del libro “Niente per caso”

Questa sera, giovedì 19 febbraio, si terrà alle 21, nella biblioteca civica di Trinità, la serata di presentazione del libro “Niente per caso”, a cura della compianta nota scrittrice delle tradizioni popolari piemontesi e maestra elementare Maria Tarditi, la classe 1930 venuta a mancare nel 2017.

A renderlo però ancora unico e vivo il lequiese, ex langarolo come Tarditi, Beppe Leardi che, grazie alla sua rigorosa ricerca, ha contribuito a far raccontare all’autrice la storia della propria famiglia, ma anche a mettere in luce gli aspetti di vita quotidiana, la guerra, la scuola, il lavoro e le trasformazioni sociali sul territorio delle Langhe e della Val Tanaro nel secolo scorso.

Con “Niente per caso”, l’ottantacinquenne Leardi, “arzillo” personaggio, noto a tutti i compaesani di Lequio Tanaro per quella fu la sua attività di ebanista e di mastro mobiliere, riporterà alla memoria con i suoi documenti momenti collettivi della tradizione popolare langarola, poi esaltati dalla scrittura di Tarditi.

Proprio le doti creative hanno reso celebre il lequiese, anche per i 64 pannelli realizzati nei mesi scorsi nel suo paese, lungo la ringhiera della passeggiata che si affaccia proprio sulle sue amate colline di Langa: il “Viale dei bei pensieri”.