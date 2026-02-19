Camion con 26 vitelli a bordo si ribalta nella notte a Pietraporzio

Incidente nella notte a Pietraporzio, fortunatamente senza gravi conseguenze né per gli autisti né per gli animali trasportati. Poco dopo le 4 di oggi, giovedì 19 febbraio, un camion a rimorchio che percorreva la strada statale 21 si è parzialmente ribaltato proprio nel centro del paese, mentre sulla zona imperversava una fitta nevicata.

Il mezzo trasportava 26 vitelli. Per cause ancora da accertare, la motrice e la parte anteriore del camion sono rimaste in piedi, mentre il rimorchio si è inclinato fino a ribaltarsi su un lato. La parte anteriore del carico, con le prime bestie, è rimasta sulla carreggiata insieme alla motrice, mentre il rimorchio si è adagiato lateralmente sulla strada.

(Il camion ribaltato durante la fittissima nevicata)

Sul posto è intervenuta la squadra dei soccorsi dei Vigili del Fuoco proveniente da Cuneo, giunta intorno alle 4,30. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni degli animali, risultati tutti in buona salute. I 26 vitelli sono stati successivamente trasferiti su un secondo camion.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incidente, con ogni probabilità favorito dalle condizioni meteo avverse e dalla neve che stava cadendo copiosa in quel momento.