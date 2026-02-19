Neve e disagi, un déjà vu sulla Cuneo-Ventimiglia: treni fermi e ritardi fino a 70 minuti

Sembra un copione già scritto: bastano poche ore di neve e, puntuali, tornano i disagi per il trasporto ferroviario. A farne le spese, ancora una volta, sono soprattutto gli utenti della linea Cuneo-Ventimiglia che, nelle prime ore di questa mattina, giovedì 19 febbraio, si ritrovano a fare i conti con i soliti ritardi, attese e cambi forzati.

A segnalare la situazione è l’Osservatorio Ferroviario del Tenda, gruppo puntuale e preciso nato con l’obiettivo di informare in tempo reale i fruitori della linea. Secondo quanto comunicato, il treno 22955 (Cuneo 6:41 – Ventimiglia 9:21) è fermo a Limone Piemonte a causa di un guasto al convoglio.

I viaggiatori sono costretti a effettuare un trasbordo su altro materiale rotabile in arrivo alle 8:25 (treno 22952), con ripartenza per Ventimiglia alle 8:30 e un ritardo complessivo di circa 70 minuti.

Disagi anche in direzione opposta: il treno 22952 (Ventimiglia 6:18 – Cuneo 9:19) è previsto in arrivo a Limone alle 8:25, dove sarà necessario un ulteriore trasbordo. Il nuovo convoglio è previsto in ripartenza per Cuneo alle 8:40.

Una mattinata complicata per pendolari e studenti, che ancora una volta si ritrovano a fare i conti con le fragilità di una linea strategica ma spesso vulnerabile alle condizioni meteo. E meno male che, secondo le previsioni, tra un paio d’ore dovrebbe tornare il sole.