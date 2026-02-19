 / Cronaca

Cronaca | 19 febbraio 2026, 18:10

Condomini accusano ex amministratrice di essersi intascata i soldi versati per le spese: condannata

Nelle querela presentata da alcuni inquilini del palazzo di Prato Nevoso si parla di 70mila euro, mentre la Procura contesta ammanchi per 18mila euro. Secondo l'accusa le somme mancanti sarebbero state utilizzate anche per il leasing di un'auto

Prato Nevoso vista dall'alto (Immagine generica e di repertorio)

Un anno e mezza di reclusione e 20 mila euro di provvisionale. È questa la pena inflitta dal tribunale di Cuneo ad una ex amministratrice di un complesso residenziale di Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana, denunciata da alcuni condomini per appropriazione indebita. 

Stando quanto riportato in querela, sarebbero stati 70mila gli ammanchi dal conto corrente del condominio: soldi versati, ma mai transitati nella “cassa” destinata alle spese. La Procura, che ha contestato l’accusa nei confronti della donna a processo, sosteneva che la somma intascata dall'amministratrice equivalesse a 18mila euro.

Cifra, questa, che come anche ricostruito dai testimoni, sarebbe comunque dovuta rimanere della disponibilità del condomino: un complesso di circa ottanta alloggi che macina, circa, 130-150 mila euro l’anno. 

Ad alimentare i sospetti nei confronti dell’imputata, erano stati alcuni controlli incrociati tra gli estratti contorni e i consuntivi di tre annate condominiali, dal 2017 al 2020. Di questi soldi, alcuni sarebbero stati utilizzati per pagare un leasing e per la riparazione della carrozzeria di un’auto: “Era stata gestita privatamente la locazione di un condomino per 1.945 euro, senza giustificativo” aveva spiegato sul revisore dei conti. 


Il 15 aprile, la discussione del processo.

CharB.

