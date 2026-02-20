Atletica Mondovì: Lorenzo Mellano al via nei campionati italiani U23 di eptathlon

Sabato 21 e domenica 22 febbraio al Palaindoor di Padova scatta l’ora dei campionati italiani promesse, juniores e allievi indoor di eptathlon e pentathlon.

Per il Piemonte in gara tra gli altri gli azzurrini Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Isabella Pastore (UGB), impegnati rispettivamente nell’eptathlon u23 e nel pentathlon u20. Mellano lo scorso anno è stato maglia azzurra agli Europei U23 di Bergen, Pastore invece ha preso parte agli EYOF (Festival Olimpico della Gioventù Europea) ed è campionessa italiana allieve dell’eptathlon (outdoor) in carica.

Nell’eptathlon u23 in gara anche Tommaso Sordi (Battaglio CUS Torino) e Pietro Cocorullo (Acquirunners). Nel pentathlon u20 in gara anche Sofia Dulla (Safatletica Piemonte).

Esordio nel pentathlon allievi per Nicolò Borello (Atl. Canavesana), che condividerà le cinque prove con il compagno di club Nicola Alzate e con Damiano Bulgari (Atl. Strambino). Nel pentathlon u23 da seguire Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino) mentre nell’epatathlon u20 Daniele Fornasiero (Futuratletica Piemonte).