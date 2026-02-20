Alba: elettrocardiogrammi gratuiti per tutti grazie alla Croce Rossa

Prende forma il progetto sviluppato dal Corpo Infermiere Volontarie del Comitato Croce Rossa di Alba con i primi appuntamenti per effettuare ECG gratuito in favore dei cittadini, presso l’ambulatorio CRI di Alba, in via Ognissanti n°34. Il progetto, realizzato con il supporto della Fondazione CRC che ha permesso l'acquisto di un nuovo e moderno elettrocardiografo, continua l'importante attività di prevenzione gratuita che il comitato albese realizza ormai da anni sul territorio.

L’esame, semplice e non invasivo, viene effettuato da personale qualificato; i tracciati saranno successivamente refertati da un medico cardiologo, garantendo così un servizio affidabile e di qualità.

I primi appuntamenti sono programmati per sabato 28 febbraio e sabato 28 marzo, dalle ore 10 alle 13, con accesso libero e senza necessità di prenotazione.

Attraverso questa attività, le Crocerossine della Croce Rossa Italiana – Comitato di Alba ODV confermano il proprio impegno nella prevenzione e tutela della salute, promuovendo la diagnosi precoce delle patologie cardiache e ribadendo l’importanza di prendersi cura del cuore a ogni età.