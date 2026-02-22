VOLLEY A1F / HONDA CUNEO-VALLEFOGLIA 3-2; Le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 8: ancora una splendida prestazione. Impressionante la sua crescita nel finale di stagione. Come un "polpo" dai cento tentacoli la trovi un pò ovunque. Due muri, un ace e nove attacchi vincenti. Mette un’altra firma sulla salvezza del Cuneo

JAELYN KEENE 7: due muri e 6 attacchi vincenti. La centrale americana si conferma una garanzia

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 7: queste ultime giornate hanno restituito alla schiacciatrice spagnola lo smalto e l’efficacia di un tempo. Anche contro Vallefoglia i miglioramenti sono lampanti e quasi dispiace che stagione volga al termine.

NOVA MARRING 6,5: entra per dare maggiore incisività in attacco, dove mette a segno 8 punti. In ricezione potrebbe fare qualcosina in più.

ERIKA PRITCHARD: S.V.

LINDA MAGNANI 6,5: prestazione tutto sommato positiva. In difesa è meno determinante rispetto la gara contro il Novara, ma anche contro le tigri di Pistola fa il suo. Sufficiente in ricezione.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO: S.V.

AGNESE CECCONELLO 6: entra nel finale del match, giusto il tempo per conquistare un muro.

MASA PUCELJ 6: la schiacciatrice slovena conferma le fragilità in ricezione, mentre in attacco va a corrente alternata.

NOEMI SIGNORILE 7: finale di stagione in crescita anche per la Capitana. La ricezione non sempre perfetta la costringe agli straordinari e lei non si tira mai indietro. Il nastro si schiera dalla sua parte nella conquista di un ace.

BINTO DIOP 7,5: chiude in bellezza una regular season senza ombra di dubbio positiva. Dopo una gara senza ace, torna a colpire tre volte dai 9 metri. Discretamente efficace in attacco (20 punti) e preziosa a muro, dove piazza tre monster-block. Con l'ultima "sassata" del match mette il sigillo sulla seconda vittoria consecutiva in campionato.

FABIO TISCI-PAOLA CARDULLO 7: le ultime due vittorie valgono la salvezza del Cuneo. Anche contro Vallefoglia, i tecnici delle gatte mostrano di essere tatticamente sul pezzo. Riescono a infondere sicurezza e stimoli alla squadra. Insomma, una sapiente opera psico-tecnica per nulla scontata e che ha portato in dote la giusta ricompensa.