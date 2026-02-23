Cuneo, contro il taglio dei cedri di piazza Europa va in scena la protesta dei clacson [FOTO]

I lavori per il momento non iniziano. E’ quanto si apprende da piazza Europa a Cuneo, dove prosegue la mobilitazione contro l’annunciato taglio dei dieci cedri dell’Atlante, propedeutico al progetto di riqualificazione urbana programmato dal Comune.

Nella piazza non ci sono più i mezzi ed è stato anche parzialmente smantellato il cantiere. E’ ancora attivo il presidio dei manifestanti, che invitano chi transita in automobile nella zona a suonare il clacson, e sono in tanti a raccogliere quella sollecitazione.

In mattinata la sindaca Patrizia Manassero ha incontrato i consiglieri comunali Giancarlo Boselli, Paolo Armellini, Mavy Civallero e Luciana Toselli.

Alle ore 14.30 è prevista una riunione di giunta, alle 16 l'incontro coi capigruppo.

Il Consiglio comunale in programma per le 17 di questo pomeriggio si aprirà con la possibilità per tutti i consiglieri di intervenire sul tema, anche se non all’ordine del giorno.

Nel frattempo il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensiva d’urgenza dei lavori presentata lo scorso venerdì, in quanto non sono state ravvisate condizioni di estrema gravità e quindi urgenza.

Si attende l’udienza nel merito del ricorso prevista per il 5 marzo.