Allarme rapimento alle scuole di Narzole. Il Comune smentisce: “Notizia falsa, nessuna segnalazione ai Carabinieri”

Un messaggio diffuso nelle chat e sui social nelle ultime ore ha fatto scattare preoccupazione a Narzole, parlando di un presunto tentativo di rapimento davanti alla scuola del paese durante l’orario di ingresso degli alunni. La notizia, rapidamente condivisa tra famiglie e cittadini, ha generato allarme e richieste di chiarimento.

Dopo le verifiche istituzionali, però, il Comune smentisce ufficialmente l’accaduto. La sindaca Paola Sguazzini, contattata da La Voce di Alba, ha infatti confermato che si tratta di una notizia falsa, a seguito del confronto diretto con i Carabinieri, dai quali non risulta alcuna segnalazione né intervento riconducibile ai fatti descritti nei messaggi circolati online.

“Dopo aver verificato con il maresciallo in carica posso confermare ufficialmente che non risulta nessuna segnalazione. Una cosa del genere l’avremmo saputa sicuramente”, spiega la prima cittadina, chiarendo come l’amministrazione abbia voluto accertare immediatamente la situazione proprio per evitare la diffusione di informazioni non verificate.

Secondo quanto emerso, il messaggio rientrerebbe in una catena di segnalazioni infondate circolate negli stessi giorni anche in altri centri del territorio, tra cui Novello, Lequio Berria, Bene Vagienna, Cherasco e Salmour, senza che vi siano riscontri da parte delle forze dell’ordine.

L’allarme locale si è diffuso in un contesto già reso sensibile da recenti episodi di cronaca nazionale. Nei giorni scorsi, a Bergamo, un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di sottrarre una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato, ferendola nella concitazione. Stessa dinamica a Caivano, in provincia di Napoli dove un uomo ha tentato di rapire un bambino di 5 anni all’interno di un altro supermercato.

Fatti reali, ampiamente riportati dai media, che hanno contribuito ad aumentare l’attenzione pubblica sul tema della sicurezza dei minori, favorendo però anche la circolazione incontrollata di segnalazioni prive di fondamento.

L’amministrazione comunale invita quindi i cittadini a fare riferimento esclusivamente a fonti ufficiali prima di condividere messaggi di allerta non verificati, soprattutto quando riguardano situazioni sensibili come la sicurezza dei bambini e delle scuole.

[La sindaca di Narzole Paola Sguazzini]