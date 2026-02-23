 / Cuneo e valli

Cuneo e valli | 23 febbraio 2026, 17:39

“Blu di Persia. Iran da scoprire”, l'ultimo libro di Danilo Di Gangi

Evento in programma giovedì 26 febbraio alle ore 18.30 presso il Mondadori bookstore di P.zza Galimberti 1, a Cuneo - Ingresso libero

Una presentazione multimediale che, attraverso il racconto dell’autore e le immagini di una videoproiezione, emozionerà il pubblico coinvolgendolo con lo stimolo contemporaneo di più sensi. Un’esplorazione profonda tra passato e presente che è un invito a superare i pregiudizi e a scoprire le bellezze di un Paese spesso incompreso. 

Danilo Di Gangi è un ricercatore sul campo che da tre decenni si dedica allo studio di culture altre. Ha acquisito un'autorevolezza che va oltre il semplice racconto di viaggio e i suoi libri dimostrano una capacità di analisi che unisce la sensibilità del poeta al rigore del saggista. La sua scrittura è stata definita un'elegia accorata in difesa delle antiche culture e della Natura, viste come maestre d'inesauribili insegnamenti.   

Per info mondadori.cuneostore@gmail.com

Tel. 3485130335

C.S.

