Sanremo si guarda insieme: al Circolo Arcipelago di Cuneo tre serate per vivere il Festival in comunità

Il Circolo Arcipelago apre le porte ai soci e a chiunque voglia vivere il Festival di Sanremo in modo diverso: insieme, tra commenti, risate e convivialità.

Tre le serate in programma – lunedì 24, giovedì 27 e venerdì 28 febbraio – durante le quali la kermesse canora verrà proiettata su grande schermo in uno spazio accogliente e informale. L'obiettivo è trasformare un consumo televisivo spesso solitario in un'occasione per stare insieme, conoscersi e vivere il circolo in modo leggero e condiviso.

Accanto alla visione collettiva, per chi desidera mettersi in gioco sarà attivo anche il FantaSanremo comunitario: basterà creare la propria squadra sull'app e unirsi alla community "ARCIPELAGO" per sfidarsi tra pronostici improbabili e punteggi che cambiano all'ultimo minuto.

L'iniziativa nasce dalla convinzione che il Festival della Canzone Italiana, volenti o nolenti, rappresenti uno dei pochi rituali culturali condivisi su scala nazionale. "Dentro ci sono linguaggi, rappresentazioni sociali, estetiche, conflitti generazionali, industria culturale, politica implicita ed esplicita", spiegano gli organizzatori. "Sanremo si può guardare da soli oppure insieme, trasformando un consumo passivo in un'esperienza comunitaria e critica attiva. Noi abbiamo scelto la seconda".

Non solo una serata davanti alla TV, dunque, ma un modo per abitare il circolo e rafforzare quei legami che tengono vivi gli spazi associativi in città.

Per partecipare è sufficiente presentarsi al circolo nelle serate indicate. Chi vuole può creare la propria squadra su FantaSanremo e cercare la community ARCIPELAGO.

"Sanremo non cambia il mondo – concludono dal Circolo – ma guardarlo insieme può cambiare, anche solo per una sera, il modo di stare insieme".