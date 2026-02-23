Yasmine Cisse è la prima presidente donna della Consulta Giovanile di Cuneo: "Più coesione e partecipazione"

Yasmine Cisse è la prima presidente donna della Consulta Giovanile di Cuneo. Studentessa universitaria di Diritto per le imprese e le Istituzioni all’Università di Torino, 22 anni, è rappresentante di Apice, associazione per l’incontro delle Culture in Europa. È stata eletta lo scorso giovedì 19 febbraio, quando è stato scelto il nuovo ufficio di presidenza dell’organo consultivo dell’Amministrazione Comunale del capoluogo.

Il nuovo vicepresidente è Gabriele Farina, presidente uscente e rappresentante della Pastorale Giovanile, mentre la segreteria è affidata a Claudia Lopetuso, dell’Accademia dei Giocatori. Completano il direttivo i consiglieri Luca Bellini (Arcigay Grandaqueer), Lorenzo Tangorra (FabLab) e Gabriele Bagnis (Libera Voce).

Nella riunione il presidente uscente Farina ha riassunto il lavoro svolto, rimarcando l’aumento degli eventi e delle attività in cui la Consulta Giovanile ha preso parte attiva. Oltre a ciò, ha spiegato come durante il mandato sia aumentata anche la partecipazione delle scuole superiori cittadine, componenti dell’organo di diritto.

Nel suo discorso d’apertura la neopresidente Yasmine Cisse ha sottolineato il desiderio di proseguire il lavoro svolto in precedenza. “L’obiettivo principale – ha spiegato – è aumentare coesione e partecipazione, coinvolgendo sempre di più le scuole, parte fondamentale della Consulta Giovanile. L’efficacia della nostra azione non dipende solamente dal direttivo, ma dai contributi e dalla coesione delle diverse realtà e delle scuole, composte da persone giovani piene di idee innovative da valorizzare”.

La riunione si è conclusa con l’augurio di un buon lavoro al nuovo direttivo e alla Consulta Giovanile da parte dei consiglieri comunali presenti e dell’assessora alle Politiche Giovanili, Cristina Clerico.