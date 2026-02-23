 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 23 febbraio 2026, 16:41

Nasce a Cuneo il "Liceo Made in Italy": accordo tra Confcommercio e l'Istituto Grandis

Il nuovo corso di studi formerà giovani nei settori moda, design e agroalimentare. Ricchiardi: "Figure professionali competenti per valorizzare le eccellenze del territorio"

Lunedì 23 febbraio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo il presidente di Confcommercio Cuneo Roberto Ricchiardi, il vice presidente vicario Marco Fuso e il direttore Marco Manfrinato hanno incontrato la dirigente scolastica prof.ssa Milva Rinaudo e la vice Lerda Eliana con il prof. Federico Flecchia.

È stato sottoscritto un accordo di collaborazione con l'associazione di categoria in relazione al nuovo “Liceo Made in Italy” per il prossimo anno scolastico. Questo nuovo corso di studi sarà rivolto a giovani studenti che vorranno trovare impiego nei settori “moda”, “design”, “agroalimentare”, in un contesto globale, integrando teoria e pratica.

Questo percorso scolastico prevederà un piano di studi quinquennale che integrerà materie umanistiche, economiche, giuridiche, scientifiche e linguistiche proponendo un approccio interdisciplinare.

La dirigente scolastica Milva Rinaudo dichiara: “È un vero piacere iniziare questo percorso con la Confcommercio di Cuneo, vi ringrazio davvero per aver colto questa opportunità”.

Il presidente Ricchiardi dichiara: “Auspico una formazione mirata a formare figure professionali competenti nel promuovere, gestire e valorizzare le eccellenze produttive del nostro territorio”.

