Nasce a Cuneo il "Liceo Made in Italy": accordo tra Confcommercio e l'Istituto Grandis

Lunedì 23 febbraio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo il presidente di Confcommercio Cuneo Roberto Ricchiardi, il vice presidente vicario Marco Fuso e il direttore Marco Manfrinato hanno incontrato la dirigente scolastica prof.ssa Milva Rinaudo e la vice Lerda Eliana con il prof. Federico Flecchia.

È stato sottoscritto un accordo di collaborazione con l'associazione di categoria in relazione al nuovo “Liceo Made in Italy” per il prossimo anno scolastico. Questo nuovo corso di studi sarà rivolto a giovani studenti che vorranno trovare impiego nei settori “moda”, “design”, “agroalimentare”, in un contesto globale, integrando teoria e pratica.

Questo percorso scolastico prevederà un piano di studi quinquennale che integrerà materie umanistiche, economiche, giuridiche, scientifiche e linguistiche proponendo un approccio interdisciplinare.

La dirigente scolastica Milva Rinaudo dichiara: “È un vero piacere iniziare questo percorso con la Confcommercio di Cuneo, vi ringrazio davvero per aver colto questa opportunità”.

Il presidente Ricchiardi dichiara: “Auspico una formazione mirata a formare figure professionali competenti nel promuovere, gestire e valorizzare le eccellenze produttive del nostro territorio”.