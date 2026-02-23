Cuneo: la Chiocciola degli Angeli riaprirà a marzo con nuovo nome

È confermato: lo storico locale del Viale degli Angeli ha trovato i suoi proprietari e riaprirà a marzo con nuovo nome. Oltre ai cartelli affissi sulle serrande ancora abbassate, che annunciano la riapertura, la conferma ci arriva anche dall'ex titolare della Chiocciola degli Angeli, Giuseppe Lucia. Dopo la lunga ricerca degli acquirenti, durata ben sei mesi dopo la chiusura del locale ad agosto, Lucia comunica con contentezza l'arrivo della nuova gestione.

"È stata dura incontrare le persone giuste", commenta l'ex titolare. "Molti sono stati gli interessati, ma che si sono tirati indietro alla fine, quindi è stato un percorso difficile, tra contatti e trattative, che sono riuscite solamente ora ad avere uno sbocco".

Sui nuovi gestori e il futuro del progetto l'ex proprietario mantiene riserbo, ma con ogni probabilità la formulazione rimarrà simile all'impostazione precedente, prevedendo attività variegate: come si legge sui cartelli, l'attività offrirà servizi di bar, brunch e aperitivi.

"Spero che il locale torni ad essere quello che era, ovvero un punto di riferimento per la città, sotto la guida di una gestione adeguata e professionale", questo l'augurio di Giuseppe Lucia ai nuovi titolari.

Così lo sbocciare graduale della primavera sarà accompagnato dalla nuova apertura, che riconsegnerà ai cittadini il loro amato locale, che si trova in posizione strategica tra il viale degli Angeli e la via Vecchia di Borgo, e che è diventato negli anni istituzione e meta irrinunciabile per la comunità cuneese nelle domeniche di bel tempo, ma anche in settimana, soprattutto da quando il viale è stato pedonalizzato. E ora non resta che attendere marzo per godersi un caffè con vista nel famoso dehors dell'ormai ex Chiocciola che regala una vista panoramica impagabile sul Parco Fluviale e sulla Bisalta.