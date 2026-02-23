"Tempo Estate 2026", il Comune di Cuneo cerca proposte per le attività estive di bambini e ragazzi

Il Comune di Cuneo ha lanciato in questi giorni un bando per raccogliere le proposte che confluiranno in “Tempo Estate 2026”.

Come ogni anno, l’iniziativa raccoglie le attività estive della città, rivolte a bambini e bambine, ragazzi e ragazze in età scolare e prescolare, da 3 a 17 anni. L’avviso pubblico rivolto ai soggetti che intendano realizzare attività di questo tipo è stato pubblicato sul sito del Comune e rimarrà aperto sino al 9 marzo 2026.

Le proposte candidate dovranno svolgersi nel periodo estivo di sospensione delle lezioni, sotto forma di centro estivo o anche di campo estivo residenziale, quindi con pernottamento. Per quanto riguarda i centri estivi, saranno prese in considerazione proposte articolate su non meno di due settimane, anche non consecutive, nell’arco del periodo estivo, che prevedano attività della durata di almeno mezza giornata per cinque giorni infrasettimanali consecutivi, organizzate sul territorio del comune di Cuneo. I campi estivi residenziali, organizzati da soggetti con sede in Cuneo, potranno svolgersi anche al di fuori del territorio cittadino e dovranno prevedere attività di minimo tre giornate con pernottamento.

Il Comune di Cuneo, con l’obiettivo di qualificare sempre maggiormente la proposta estiva cittadina, metterà a disposizione dei soggetti che presenteranno la propria proposta, una serie di servizi, tra i quali spazi e strutture comunali, impianti sportivi e aree pubbliche, personale qualificato per l’assistenza ai minori con disabilità, promozione delle iniziative.

Sarà garantita la piena autonomia ai proponenti e il tavolo di raccordo, a cui i soggetti saranno invitati a partecipare, permetterà la condivisione di una base comune di valori e principi a cui attenersi, tra cui l’inclusione, la non discriminazione, il rispetto per l’ambiente, la sicurezza, la multidisciplinarietà delle proposte. L’obiettivo è quello di offrire alla città un progetto articolato, strutturato e accessibile a tutti e per il Comune è fondamentale che tutte le attività e iniziative risultino accessibili e inclusive, garantendo la più ampia possibilità di partecipazione, anche attraverso forme di compartecipazione al pagamento delle rette a favore delle famiglie in difficoltà economica.

Chiunque sia interessato a candidare una proposta, deve farlo entro le ore 12 del 9 marzo.