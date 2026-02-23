A Sommariva del Bosco il Concerto di primavera

Nel mese che preannuncia la bella stagione, la Banda Musicale “G. Verdi” APS di Sommariva del Bosco, in collaborazione con la Banda Musicale “I giovani” di Farigliano APS, propone il “Concerto di primavera” in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 21,00 presso il teatro comunale sommarivese “Don M. Bongioanni” sito in viale Scuole 13.

Condurrà il concerto il M° Davide Semprevivo, direttore artistico di entrambe le compagini musicali. Il repertorio ampio e variegato spazierà dalla marcia “Alberobello”, dedicata al paese della Puglia famoso per i “trulli”, a “Petite suite éuropénne”, ispirata ai Paesi Bassi, le isole britanniche e alla città di Parigi per proseguire con la versione per banda della celebre colonna sonora del felliniano film “Amarcord”.

Seguiranno “The olympic spirit”, composta nel 1988 in occasione dei giochi olimpici coreani di Seoul e “Mediterraneo”, come omaggio al mare nostrum ed in particolare alle coste calabresi. Le sonorità misteriose ed arabeggianti caratterizzeranno invece “The sphynx”, riferita all’enigmatico ed iconico monumento egiziano, mentre alla terra messicana sarà riservato il brano “Acapulco”, caratterizzato da vivaci interventi di tromba solista.

Concluderà il concerto “Into the storm”, elaborato musicalmente in seguito alla tempesta ciclonica, definita anche “la tempesta del secolo”, che colpì gli Stati Uniti nel 1993.

Il concerto è patrocinato dal Comune di Sommariva del Bosco e dall’ANBIMA Piemonte APS, Presidenza Provinciale di Cuneo, sezione provinciale cuneese dell’ANBIMA, Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, di cui entrambe le bande musicali esecutrici sono socie.

L’ingresso è libero e gratuito.