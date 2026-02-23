"Correre con il vento", Datameteo Educational porta il cuneese tra cielo e terra: arriva il Balloon e Bike del Monviso

È stato un pomeriggio con il naso all'insù quello di domenica 21, che ha visto i cieli del nostro territorio colorarsi grazie all'apprezzatissimo progetto di Datameteo Educational "Correre con il vento". Il maestoso decollo, avvenuto nel pomeriggio dalla suggestiva cornice del Parco Museo dell'Ingenio, ha regalato ai partecipanti un viaggio emozionante cullati dalle correnti, fino all'atterraggio a Mondovì dopo 2 ore minuti di volo.

“Prima la salita a 2500 m a cospetto del Monviso poi il volo con lo sfondo le Alpi ed avanti i paesaggi mozzafiato della pianura cuneese” ci spiega il pilota e volontario dell’associazione Datameteo Educational John Aimo. “Questo tipo di attività è possibile solo con decollo da Busca, grazie al supporto dei volontari del Parco Museo dell’Ingenio che rendono disponibile il loro meraviglioso parco per il decollo".

"Un grazie particolare", continua il presidente di Datameteo Educational Paolo Caraccio, "va anche all’assessore alla montagna Marco Gallo, che ha voluto essere presente all’evento e all’amministrazione comunale di Busca che installò alcuni anni fa il meteolab, una innovativa stazione meteo green che fornisce a noi piloti dati meteo ultra precisi utilizzati gratuitamente anche in ambito agro, protezione civile etc., disponibili gratuitamente sul sito web del comune".

Un evento unico e possibile solo dal decollo di Busca che ha unito meraviglia e valorizzazione paesaggistica, e che ha fatto da perfetto trampolino di lancio per presentare la vera grande novità della prossima primavera: il Terres Balloon e Bike del Monviso.

L'appuntamento è fissato per il 15 marzo (meteo permettendo) e rappresenta un'occasione unica per assaporare il nostro territorio come non lo avete mai vissuto. Il progetto propone un format innovativo e affascinante che unisce l'aria e la terra in una singola giornata di avventura.

La giornata si aprirà con l'emozione di un volo indimenticabile in mongolfiera di almeno 1 ora, sospesi nel silenzio e al cospetto del maestoso "Re di Pietra", il Monviso.

Una volta toccata terra, l'ebbrezza della scoperta continuerà sui pedali. I partecipanti saranno accompagnati da una bravissima guida cicloturistica in un itinerario pensato per svelare gli scorci più belli del paesaggio. Ad arricchire l'esperienza ci sarà la presenza speciale dei meteobiker, esperti che aiuteranno il gruppo a "leggere" i segnali del tempo e della natura durante il tragitto.

I dettagli tecnici dell'escursione in bici:

· Tratta: Da Busca a Saluzzo.

· Distanza: Circa 23 Km.

· Terreno: Misto (incluso sterrato).

· Difficoltà: Bassa (non presenta particolari difficoltà tecniche).

· Durata: 2 ore e mezza circa.

L'arrivo a Saluzzo sarà coronato da un meritato e gustoso pranzo conviviale. Per il rientro, la parola d'ordine è flessibilità: i partecipanti avranno la possibilità di tornare al punto di partenza rientrando in autonomia in bike, oppure optando per la comodità del treno.

Per chi desidera affrontare il percorso con il massimo del comfort, l'organizzazione mette inoltre a disposizione la possibilità di affittare una comoda e-bike al momento dell'iscrizione.

Non resta che segnare la data in calendario e prepararsi a vivere il territorio da due prospettive completamente nuove.