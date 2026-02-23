Dal mondo di Matrix alla vita quotidiana: a Bra si riflette su corpo, tecnologia e libertà digitale

Ventisette anni fa Morpheus mostrava a Neo che il mondo percepito non era reale, ma una simulazione costruita dalle macchine per alimentarsi dell’energia umana. Matrix, uscito nel 1999, trasformava in racconto pop una domanda filosofica antica: quanto della nostra esperienza è davvero libera e quanto invece guidata da sistemi invisibili?

Oggi quella domanda non appartiene più soltanto alla fantascienza. Il filosofo Byung-Chul Han osserva come non esistano più macchine ostili contro cui ribellarsi: siamo noi stessi a interiorizzare i meccanismi della produzione e del consumo continuo, trasformando il corpo in dispositivo performativo permanente. Una prospettiva che dialoga con immaginari contemporanei come Westworld, ma anche con le trasformazioni reali delle società digitali.

Le visioni distopiche aiutano a interrogarsi sul presente senza scivolare nel fatalismo. Seguendo la riflessione del filosofo Luciano Floridi, la sfida diventa piuttosto costruire una sostenibilità “onlife”, capace di integrare dimensione digitale e vita quotidiana accogliendone le potenzialità educative e sociali.

Nasce da questo orizzonte il progetto “Il corpo e la macchina”, ciclo di incontri in programma in primavera a Bra, pensato come spazio di confronto sulla cultura digitale contemporanea. L’iniziativa prevede tre appuntamenti articolati ogni volta in un laboratorio per studenti, un incontro formativo dedicato a docenti e operatori e una serata aperta alla cittadinanza.

Il percorso prenderà avvio il 12 marzo con Davide Fant e Carlo Milani, autori del volume Pedagogia Hacker, protagonisti dell’incontro “Social Media e dintorni”, dedicato al riconoscimento degli automatismi generati dalle piattaforme digitali — dallo scrolling infinito al controllo costante delle notifiche — e agli strumenti utili a sviluppare spirito critico e consapevolezza nell’uso dei social.

Il secondo appuntamento, previsto il 9 e 10 aprile, vedrà la partecipazione di Angelo Bertolone del CREMIT – Università Cattolica di Milano, con l’incontro “Abitare l’Intelligenza Artificiale”, orientato a esplorare in modo consapevole gli strumenti e gli ambienti dell’IA per costruire nuove modalità di apprendimento e formazione.

Il ciclo si concluderà il 12 e 13 maggio con Francesco Bocci, psicologo e psicoterapeuta ideatore della Video Game Therapy®, che nell’intervento “Gaming e benessere” analizzerà il videogioco come spazio educativo e possibile strumento di crescita personale e benessere psicologico per persone di ogni età.

Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili previa iscrizione tramite i form disponibili sulla pagina dedicata al progetto

“Il corpo e la macchina” è un progetto dell’ASL CN2 – Centro Steadycam, realizzato in collaborazione con la Città di Bra, la cooperativa Lunetica, la Consulta Comunale delle Famiglie di Bra e la Consulta Giovanile di Bra, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Cantiere Cultura e Salute 2025.