Eventi | 23 febbraio 2026, 11:07

Cioccolato e vini ad occhi chiusi: il San Valentino solidale del Lions Club Racconigi

Serata di degustazione per sensibilizzare sulla condizione dei non vedenti e sostenere la Fondazione Banca degli Occhi

Un San Valentino vissuto in modo diverso e volto al concreto aiuto verso le persone più sfortunate, come è nello spirito Lions, nata  da una originale idea proposta dai soci Franca Mosso e Luca Redigolo si è svolta giovedì 12 febbraio  una serata dal titolo “Amore  ad occhi chiusi” : degustazione di cioccolato e vini con la Maitre Chocolatier Francesca Caon e il Sommelier Luca Redigolo.

Grande partecipazione con la presenza di alcuni soci del Lions Club Carmagnola, un piacevole incontro, occasione di cultura  enogastronomica molto più di una semplice preparazione del cibo, un connubio tra arte, tecnica, storia e territorio  ma soprattutto un momento di immedesimazione e riflessione sulla condizione in cui si trovano i non vedenti. Lo scopo della serata è stato quindi una presa di coscienza e un tangibile contributo  alla Fondazione Banca degli Occhi  Lions Melvin Jones che ha sede presso il Policlinico San Martino di Genova, unica in Italia, che dal 1996 è attiva per il prelievo, conservazione e distribuzione di cornee a scopo trapianto,  nata su iniziativa del Lions Club International, Distretto 108Ia2 e del compianto Prof. Mario Zingirian. Importante service nazionale che ad oggi ha aiutato oltre 3.000 persone.

Il service, considerato l’eccellente riscontro ottenuto, sono stati raccolti 750 euro che verranno versati alla Fondazione  Banca degli Occhi, diventerà per il Lions Club Racconigi, come  emerso dal Direttivo presieduto da Giacomino Beltrando, un appuntamento annuale.

