Cioccolato e vini ad occhi chiusi: il San Valentino solidale del Lions Club Racconigi

Un San Valentino vissuto in modo diverso e volto al concreto aiuto verso le persone più sfortunate, come è nello spirito Lions, nata da una originale idea proposta dai soci Franca Mosso e Luca Redigolo si è svolta giovedì 12 febbraio una serata dal titolo “Amore ad occhi chiusi” : degustazione di cioccolato e vini con la Maitre Chocolatier Francesca Caon e il Sommelier Luca Redigolo.

Grande partecipazione con la presenza di alcuni soci del Lions Club Carmagnola, un piacevole incontro, occasione di cultura enogastronomica molto più di una semplice preparazione del cibo, un connubio tra arte, tecnica, storia e territorio ma soprattutto un momento di immedesimazione e riflessione sulla condizione in cui si trovano i non vedenti. Lo scopo della serata è stato quindi una presa di coscienza e un tangibile contributo alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones che ha sede presso il Policlinico San Martino di Genova, unica in Italia, che dal 1996 è attiva per il prelievo, conservazione e distribuzione di cornee a scopo trapianto, nata su iniziativa del Lions Club International, Distretto 108Ia2 e del compianto Prof. Mario Zingirian. Importante service nazionale che ad oggi ha aiutato oltre 3.000 persone.

Il service, considerato l’eccellente riscontro ottenuto, sono stati raccolti 750 euro che verranno versati alla Fondazione Banca degli Occhi, diventerà per il Lions Club Racconigi, come emerso dal Direttivo presieduto da Giacomino Beltrando, un appuntamento annuale.