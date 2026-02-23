Apro Formazione dona cento gilet catarifrangenti: ad Alba un gesto concreto per la sicurezza dei giovani migranti

Nella mattinata di sabato 21 febbraio, nell’ufficio del sindaco di Alba, si è svolta la consegna ufficiale di cento gilet catarifrangenti destinati ai giovani migranti presenti sul territorio. L’iniziativa è stata promossa da Apro Formazione insieme alla Fondazione Don Gianolio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e personale di chi quotidianamente si sposta a piedi o con mezzi leggeri per raggiungere il lavoro o i percorsi formativi.

A consegnare i dispositivi sono stati il presidente di Apro Formazione Fulvio Baratella, il direttore Antonio Bosio e il presidente della Fondazione Don Gianolio Olindo Cervella, alla presenza del sindaco Alberto Gatto e dell’assessore ai Servizi sociali Donatella Croce. I gilet sono stati immediatamente affidati alla Caritas Diocesana Albese e alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Alba OdV, che provvederanno alla distribuzione tra i destinatari individuati attraverso la loro attività quotidiana sul territorio.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio già avviato nei mesi scorsi, che ha visto la distribuzione di ulteriori duecento gilet ai corsisti adulti stranieri impegnati nei percorsi formativi di Apro dedicati all’apprendimento della lingua italiana, all’educazione civica, alla sicurezza e alla formazione professionale. Un intervento che unisce inclusione e prevenzione, ponendo attenzione concreta alle condizioni di mobilità di persone spesso costrette a spostamenti in orari serali o lungo strade extraurbane.

“Ringraziamo Apro Formazione e la Fondazione Don Gianolio per questo gesto concreto di attenzione verso una fascia di popolazione particolarmente esposta ai rischi legati alla mobilità quotidiana”, dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Donatella Croce. “I giovani migranti che vivono e lavorano sul territorio albese rappresentano una risorsa per la nostra comunità e meritano condizioni di sicurezza adeguate, anche alla luce del tragico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nel cebano. La collaborazione con Caritas e Croce Rossa consente di intercettare in modo capillare i bisogni presenti sul territorio e di tradurre un gesto simbolico in un intervento realmente efficace. Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale il lavoro di rete tra istituzioni, enti formativi e realtà del volontariato per promuovere inclusione, responsabilità e cultura della sicurezza”.