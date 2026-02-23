Verso Düsseldorf con slancio: gli Alba Cheer Titans accendono la pedana nello show off ufficiale

Nella giornata di ieri Domenica 22 febbraio alla Palestra Titans si è tenuto lo show off ufficiale di presentazione dei team di Alba Cheer Titans che il prossimo weekend scenderanno in pedana al German All Level di Düsseldorf. Un appuntamento atteso e partecipato, che ha rappresentato molto più di una semplice prova generale: un momento di condivisione, identità e consapevolezza del percorso compiuto fino a qui.

La giornata si è aperta con un pranzo di squadra presso Curletti Bistrot, nella cornice di Casa Titans. Un tempo disteso, vissuto insieme, che ha permesso ad atleti, coach e staff di rafforzare lo spirito di gruppo alla vigilia di un evento internazionale di grande prestigio.

Nel pomeriggio spazio alle attività di team building, parte integrante della preparazione. È intervenuto il mental coach Cristiano Federici, che ha guidato gli atleteI in un lavoro mirato sulla gestione delle emozioni, sulla concentrazione e sulla trasformazione dell’energia in performance. Parallelamente, i coach hanno proposto attività di gruppo pensate per consolidare fiducia reciproca, comunicazione e coesione, elementi fondamentali per affrontare la pedana con solidità tecnica e mentale.

Il momento culminante è stato rappresentato dalle esibizioni davanti a un pubblico numerosissimo e caloroso, che ha riempito la palestra di entusiasmo ed energia. In pedana si sono alternati le Sparkling Titans, in gara nell’open junior level 1, i Future Titans (open peewee level 1), le Shiny Titans (under 12 level 2) e le Glitter Titans (peewee pom). Routine pulite, determinazione negli sguardi e crescente sicurezza hanno confermato la qualità del lavoro svolto in questi mesi. I team si sono mostrati pronti, focalizzati e consapevoli dell’importanza del palcoscenico che li attende.

A margine delle esibizioni, a ogni atleta è stata consegnata la competition day t-shirt, personalizzata con il motto del team, insieme al tradizionale tesserino identificativo per lo zaino: un rito che segna simbolicamente il passaggio dalla preparazione alla competizione e rafforza il senso di appartenenza.

Ora si apre un’ultima settimana di rifinitura tecnica e mentale, dedicata ai dettagli e alla precisione. Poi sarà tempo di partenza per la Germania, con l’obiettivo di vivere al meglio l’esperienza del German All Level e portare in pedana l’energia, la passione e l’identità che da sempre contraddistinguono i Titans.