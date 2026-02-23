"Un Borgo di Cioccolato" è ufficialmente Fiera Nazionale

Torna, per il 26esimo anno consecutivo, "Un Borgo di Cioccolato", la manifestazione - riconosciuta per la prima volta come Fiera Nazionale - che trasforma Borgo San Dalmazzo nella capitale del cioccolato artigianale.

L'evento è stato presentato ufficialmente alla stampa venerdì 20 febbraio 2026 presso la sede dell'ATL del Cuneese. A moderare l'incontro, la Presidente dell'ATL del Cuneese Gabriella Giordano che ha introdotto la manifestazione come "La più dolce del nostro territorio: un evento che esalta il sapere dei nostri artigiani e il sapore del cioccolato, con proposte che si fanno di anno in anno più ricche ed interessanti per il pubblico."

Ha dato lustro alla presentazione anche l'Assessore Regionale Paolo Bongioanni, che ha dichiarato: "Con il 40% della produzione nazionale, il cioccolato piemontese si conferma un asset economico fondamentale. Borgo San Dalmazzo ne celebra l'importanza ospitando la prima edizione a carattere Nazionale, un titolo conferito dalla Regione Piemonte che rende merito all’impegno corale di istituzioni, artigiani e volontari. Mi congratulo con l'Amministrazione, la Camera di Commercio di Cuneo e tutti i partner per questo risultato: il gioco di squadra è stato la chiave del successo. Siamo solo all'inizio di un percorso che porterà questa manifestazione a consolidarsi come appuntamento imperdibile nel panorama nazionale, valorizzando il rapporto fra sapori e territorio: un connubio su cui punta il Piemonte per farsi conoscere sempre più come terra di eccellenze".

Sabato 7 e Domenica 8 marzo 2026, Palazzo Bertello aprirà dunque le sue porte per un weekend all’insegna della golosità, della creatività e della magia, con un’edizione speciale dedicata al bicentenario della nascita di Collodi e al mondo senza tempo di Pinocchio (grazie al supporto del Comune di Vernante).

LE PAROLE DI ROBERTA ROBBIONE, Sindaca di Borgo San Dalmazzo

"Un Borgo di Cioccolato è una tradizione che ci rende orgogliosi da 26 anni. Questa manifestazione non è solo un appuntamento per gli amanti del cioccolato, ma un momento di aggregazione, cultura e promozione del nostro territorio. Quest’anno, con gli amici di Vernante, ricorderemo il bicentenario della nascita di Collodi, autore delle avventure di Pinocchio. Celebriamo in questo contesto anche la capacità della nostra comunità di unire il territorio, esaltare l'arte, nutrire la tradizione nella innovazione. Invito tutti a partecipare: sarà un weekend di dolcezza, magia e condivisione, che dimostra come Borgo San Dalmazzo sappia essere protagonista nel panorama culturale e enogastronomico del Piemonte."

L’INAUGURAZIONE E IL PROGRAMMA

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 7 marzo alle ore 10:30 a Palazzo Bertello, in Via Vittorio Veneto. Due giorni ricchi di appuntamenti, tra cui:

Stand di cioccolato e dolci artigianali, con la partecipazione di maestri cioccolatieri e istituti scolastici di formazione professionale.

Cooking show e laboratori per bambini, per scoprire i segreti del cioccolato e divertirsi in compagnia.

Mostra di pittura "Arte è vita", che unisce arte e golosità.

Opere di cioccolato a tema "Pinocchio", in concorso con l’Associazione Amici del Cioccolato.

Piazzale esterno con street food e mercatino dell’hobbistica, a cura del Circolo Santelmo.

Eventi collaterali nel centro storico, tra musica, danza e degustazioni lungo "La via del cioccolato".

LE PAROLE DI FABRIZIO MASSA, Presidente dell'Ente Fiera Fredda

"Per l’Ente Fiera Fredda, Un Borgo di Cioccolato rappresenta una delle manifestazioni più significative dell’anno: un mix perfetto di tradizione, innovazione e passione. Quest’edizione, riconosciuta per la prima volta come Fiera Nazionale, è un omaggio alla fantasia e alla creatività, valori che da sempre guidano il nostro lavoro. Grazie alla sinergia con il Comune di Borgo San Dalmazzo, i maestri cioccolatieri e le scuole di formazione, riusciremo a offrire un evento unico, capace di attrarre visitatori da tutta Italia. Invito tutti a venire a Palazzo Bertello: sarà un viaggio nel gusto, nell’arte e nella magia del cioccolato, per grandi e piccini."

GLI APPUNTAMENTI COLLATERALI

Cena del Cioccolato: Una cena esclusiva dove il cacao è protagonista, preparata da giovani talenti delle scuole di arte bianca e coordinata da chef di fama nazionale.

Prenotazione obbligatoria (info: 328 136 5625).

Spettacolo teatrale: In programma all’Auditorium "Città di Borgo San Dalmazzo", uno spettacolo che unisce arte, cultura e intrattenimento.

LE PAROLE DI FABIO ARMANDO, Assessore alle Manifestazioni di Borgo San Dalmazzo

"Ogni edizione di Un Borgo di Cioccolato è un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico e artigianale. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Ente Fiera Fredda, gli Amici del Cioccolato e le realtà locali, offriremo un programma ricco e coinvolgente. Dai laboratori per bambini alle degustazioni, dagli spettacoli alle opere d’arte in cioccolato, ogni dettaglio è curato per regalare un’esperienza indimenticabile. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e gli sponsor che rendono possibile questo evento, simbolo di una comunità che sa lavorare insieme per la crescita del territorio e, da quest'anno, riconosciuta come Fiera Nazionale."

UN EVENTO PER TUTTI

Un Borgo di Cioccolato 2026 è una manifestazione del Comune di Borgo San Dalmazzo, organizzata dall’Ente Fiera Fredda, in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato Imprese Cuneo. Grazie al sostegno di Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRC, ATL del Cuneese, Banca di Boves. Con il supporto di Consulta Giovani, Astec, Bianco Vini, Fantino, Macellerie Cavallo, Abello, Desderi, Cold Service, La Guida, Tastoom, Garelli, Armando Group, Selmi, Il Tempio del Cioccolato, Aimar Giardini, MCM Massa.

INFORMAZIONI UTILI

Dove: Palazzo Bertello, Via Vittorio Veneto, Borgo San Dalmazzo

Quando: Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, dalle 10:00 alle 19:00 (sabato extra apertura per cena e spettacolo)

Info e prenotazioni: 328 136 5625 – info@fierafredda.it – fierafredda.it

Hashtag ufficiali: #UnBorgoDiCioccolato #FieraFredda #Pinocchio200 #CioccolatoArtigianale #Collodi