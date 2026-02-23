A Mondovì Ferrone torna "Mettiamoci in gioco"

Riprende il progetto "Mettiamoci in gioco" organizzato dalla Pro loco "Cui dur Ferun" con il sostegno della Fondazione CRC.
Il quarto appuntamento della nuova stagione avrà luogo sabato 28 febbraio a partire dalle ore 20, presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone in via San Bernolfo n.16.
Sarà possibile prendere parte ai tavoli dei giochi di ruolo (iscrizione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mettiamoci-in-gioco-1983155927765?aff=oddtdtcreator) e/o cimentarsi in giochi da tavolo (per i quali non è necessaria la prenotazione).
L’evento è gratuito.