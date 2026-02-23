Cibo, corpo e identità in adolescenza: al Rondò dei Talenti la rassegna "Benessere ed Estetica"

Al via dal 2 marzo presso il Rondò dei Talenti di Cuneo (Via Luigi Gallo 1) la rassegna "Benessere ed Estetica", un ciclo di sei incontri gratuiti dedicati al rapporto tra i giovani e l'alimentazione, attraverso riflessioni cliniche, filosofiche, pedagogiche, fisiologiche e sociali. L'iniziativa è promossa dall'associazione Prismadanza in collaborazione con la Fondazione CRC e il Rondò dei Talenti.

L'adolescenza è una stagione di cambiamenti profondi, dove il corpo diventa il terreno su cui si gioca la costruzione della propria identità. In questo contesto, il rapporto con il cibo e l'estetica assume un'importanza cruciale.

Il percorso si articola in sei tappe, fruibili singolarmente o come percorso completo. Ogni incontro si terrà il lunedì dalle 18:30 alle 20:30 presso lo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti e sarà accompagnato da un contributo artistico attinente ai temi trattati.

Si parte il 2 marzo con l'incontro introduttivo "I concetti di Adolescenza e Cibo", dedicato all'analisi del legame tra alimentazione e percorso evolutivo dei ragazzi, con la psicoterapeuta Silvia Ornato e il filosofo Eugenio Enria. Il 16 marzo si parlerà di come l'estetica entri a far parte dell'identità adolescenziale, mentre il 30 marzo l'approfondimento clinico sarà dedicato ai disturbi alimentari come anoressia e bulimia, con la psicoterapeuta Antonina Calligaris.

Il 13 aprile spazio al cineforum con riflessioni sul disagio e la ricerca di sé attraverso il linguaggio cinematografico. Il 27 aprile l'incontro sarà dedicato al cibo come piacere e benessere, con la partecipazione della dottoressa Francesca Roccuzzo, laureata in Scienze e Culture Gastronomiche. Il ciclo si concluderà l'11 maggio con una riflessione sull'educazione attraverso l'alimentazione, insieme al pedagogista Stefano Vitale.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per stimolare riflessioni grazie a un'équipe multidisciplinare che integra psicologia, pedagogia, filosofia, cultura del gusto e musica. Ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti.