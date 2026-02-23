 / Eventi

Eventi | 23 febbraio 2026

Verzuolo, incontro su famiglia e relazioni tra generazioni a Palazzo Drago

Mercoledì 25 febbraio alle 15 a Palazzo Drago, per il ciclo Tre Età, l’appuntamento “Legami che crescono” con la consulente familiare Elena Casetta

Elena Casetta

Mercoledì 25 febbraio alle ore 15, negli spazi di Palazzo Drago a Verzuolo, è in programma un nuovo appuntamento del ciclo Tre Età, dedicato al tema “Legami che crescono: famiglia, nonni e nuove generazioni”.

L’incontro propone un viaggio all’interno delle relazioni familiari, con l’obiettivo di renderle più visibili e comprensibili. I partecipanti saranno accompagnati a leggere i legami tra generazioni – genitori, figli e nonni – per riconoscere ciò che unisce, ciò che differenzia e ciò che si tramanda nel tempo: dai valori alle aspettative che, anche inconsapevolmente, possono influenzare le scelte di vita.

Sarà un’occasione per osservare i movimenti relazionali tra genitori e figli, comprendere quando è importante avvicinarsi e quando, invece, è fondamentale lasciare spazio, imparando a vivere i legami familiari con maggiore serenità e minore fatica.

A guidare l’incontro sarà Elena Casetta, consulente della coppia e della famiglia e coordinatrice genitoriale, iscritta al registro nazionale dell’Associazione italiana consulenti coniugali e familiari.

Nel suo lavoro accompagna persone, coppie e famiglie nei momenti di cambiamento, come la nascita dei figli o le tensioni tra generazioni. Collabora inoltre con nell’organizzazione di eventi formativi, con la redazione della rivista di settore e conduce percorsi di gruppo sui temi della relazione e della crescita personale.

Ingresso è libero.

