 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 febbraio 2026, 19:07

Borgo San Dalmazzo, dal 2 marzo torna la pulizia meccanizzata delle strade: divieto di sosta con rimozione forzata

L'ordinanza comunale n. 33 del 19 febbraio impone lo stop ai veicoli nelle vie interessate. Il Comune invita i residenti a rispettare la segnaletica temporanea per garantire il corretto svolgimento del servizio

Borgo San Dalmazzo, dal 2 marzo torna la pulizia meccanizzata delle strade: divieto di sosta con rimozione forzata

A partire da lunedì 2 marzo riprenderà il servizio periodico di pulizia meccanizzata delle strade e delle piazze comunali. L'intervento è stato programmato secondo il calendario predisposto dall'Ufficio Ambiente del Settore Tecnico Comunale e richiede la collaborazione attiva dei cittadini.

Con l'Ordinanza n. 33 del 19 febbraio, il Comune ha stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie e nelle piazze interessate dagli interventi di pulizia. Il provvedimento resterà in vigore da lunedì 2 marzo "sino a cessate esigenze", come specificato nel documento ufficiale.

La segnaletica verticale temporanea sarà posizionata nelle aree coinvolte e indicherà con precisione giorni e orari in cui sarà vietato sostare. Il Comune invita pertanto la popolazione a prestare massima attenzione e a non lasciare veicoli in sosta nelle zone segnalate, al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio e garantire un'adeguata pulizia del territorio comunale.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium