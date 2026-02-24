Borgo San Dalmazzo vince il premio "Miglior Progetto di Security Awareness" al GoBeyond 2026 di Milano

Il Comune di Borgo San Dalmazzo si è aggiudicato il premio “Miglior Progetto di Security Awareness” nell’ambito del GoBeyond 2026, appuntamento nazionale dedicato all’innovazione e alla trasformazione digitale svoltosi il 24 febbraio a Milano. Il riconoscimento valorizza il progetto di formazione sulla sicurezza informatica realizzato dall’Ente in collaborazione con Callidus Pro IT Solutions e grazie all’utilizzo della piattaforma Smartfense.



Il progetto ha integrato moduli formativi interattivi, simulazioni realistiche di attacchi di phishing e ransomware e attività di sensibilizzazione continua rivolte al personale comunale. In questo modo i dipendenti sono diventati parte attiva del sistema di difesa dell’Ente, contribuendo a rafforzarne in modo strutturale la resilienza.



Il premio riconosce anche la scelta strategica del Comune di investire nella Security Awareness, un ambito della cybersecurity spesso sottovalutato rispetto alle tecnologie, ma oggi centrale per contrastare attacchi che colpiscono sempre più il fattore umano.