Cuneo, il mercato “Trovarobe” a rischio per il divieto di parcheggio in piazza Europa

Il mercato mensile “Trovarobe”, in programma sabato 28 febbraio 2026 in piazza Europa, rischia di subire pesanti ripercussioni a causa del divieto di parcheggio previsto su tutto il perimetro della piazza a partire dal 23 febbraio. A evidenziarlo l’associazione GOIA, che rappresenta numerosi operatori del settore.

Il provvedimento è legato agli interventi che interesseranno gli alberi presenti nella piazza, già oggetto di discussione nei mesi scorsi. Tuttavia, il divieto di sosta inciderebbe direttamente sull’attività degli ambulanti del “Trovarobe”, molti dei quali dispongono di una concessione formale che comprende anche i parcheggi retrostanti i banchi.

«Il divieto danneggerebbe irrimediabilmente la giornata lavorativa degli operatori e penalizzerebbe anche i frequentatori del mercato», sottolinea Carlo Cerrina, intervenuto a nome dell’associazione. Per questo motivo è stata formalmente richiesta all’amministrazione comunale una proroga del provvedimento, almeno fino allo svolgimento del mercato e, in prospettiva, fino alla conclusione delle attività previste entro il 20 marzo.

La richiesta è stata inviata alla sindaca di Cuneo, al vicesindaco e al prefetto, evidenziando come il mercato “Trovarobe” rappresenti un appuntamento consolidato e partecipato, con la presenza di numerosi operatori e visitatori ogni mese.