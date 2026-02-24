Il presidente della Provincia Robaldo ha incontrato il sindaco di Castelletto Uzzone Molinari per rafforzare la collaborazione istituzionale

La scorsa settimana il presidente della Provincia, Luca Robaldo, ha condiviso con il sindaco di Castelletto Uzzone, Gabriele Molinari, un momento di confronto dedicato alle esigenze del territorio e alle prospettive di collaborazione istituzionale.

L’incontro si inserisce in un più ampio ciclo di appuntamenti che il presidente Robaldo ha avviato con i primi cittadini del territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo diretto e la cooperazione tra l’Ente provinciale e le amministrazioni comunali.

"Ho avviato un percorso di incontri con i sindaci della provincia – ha dichiarato il presidente Robaldo – con la volontà di rafforzare il sostegno dell’Ente provinciale ai Comuni, soprattutto a quelli più piccoli, che rappresentano un presidio fondamentale per le nostre comunità e che spesso si trovano ad affrontare difficoltà legate a risorse limitate e a complessità amministrative crescenti".

Nel corso del confronto sono stati affrontati diversi temi di interesse locale, con particolare attenzione alla viabilità, alla manutenzione del territorio e ai servizi essenziali per i cittadini. Il sindaco ha evidenziato le principali priorità dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di un rapporto costante e operativo con la Provincia:

"Ringrazio il presidente per il costante interesse nei confronti delle nostre piccole comunità, la sua presenza qui per noi amministratori di comuni così piccoli è assolutamente fondamentale. Il nostro è stato un incontro costruttivo dove sono emerse alcune problematiche sulle quali si dovrà lavorare molto e soprattutto si dovrà lavorare insieme per creare strategie di territorio che servano allo sviluppo delle nostre aree interne".