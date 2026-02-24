Il Rotary Savigliano porta “Medicina Digitale” nei comuni decentrati

Iniziative gratuite aperte ai cittadini nell’ambito del programma provinciale di 19 tappe dedicate alla salute e alla prevenzione.

È l’obiettivo del progetto “Medicina Digitale per la prevenzione e la cura nei territori decentrati”, promosso dal Rotary Club Savigliano insieme ai Rotary Club di Alba, Bra, Canale Roero, Cuneo 1925, Mondovì e Saluzzo, con il sostegno del Distretto Rotary 2032.

Il progetto si inserisce in un programma provinciale più ampio, che prevede 19 tappe complessive in tutto il territorio cuneese. Il Rotary Club Savigliano realizzerà tre appuntamenti locali, con il seguente calendario: 28 febbraio – Caramagna Piemonte, 21 marzo – Cavallermaggiore, 11 aprile – Vottignasco

Obiettivo delle iniziative è offrire screening sanitari gratuiti e consulenze specialistiche, senza alcun onere per i cittadini, in favore dei residenti dei territori più distanti dai principali presidi sanitari.

"Questo progetto rappresenta un impegno concreto del Rotary a favore della comunità – afferma la Presidente del Rotary Club Savigliano, Paola De Rosi – Portare attività di prevenzione nei territori decentrati significa avvicinare i servizi alle persone e creare nuove occasioni di tutela della salute, soprattutto per chi incontra maggiori difficoltà negli spostamenti. È un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione di tanti volontari sanitari e delle realtà del territorio, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Come Rotary Club Savigliano siamo orgogliosi di contribuire a un percorso provinciale di ampio respiro, con l’obiettivo comune di rendere la prevenzione più accessibile e più vicina ai cittadini".

Le giornate si svilupperanno attraverso diverse postazioni dedicate alla prevenzione e alla consulenza sanitaria:

Triage iniziale: saturimetria e misurazione della pressione arteriosa

Area analisi: test rapidi per colesterolo, trigliceridi ed emoglobina glicata

Area cuore: elettrocardiogramma

Area neurologica: valutazione specialistica orientata al benessere del sistema nervoso

Area odontoiatrica: screening specialistico del cavo orale

Area medicina generale: orientamento alla salute con indicazioni su stili di vita e prevenzione quotidiana

Il successo dell’iniziativa, che si avvale della preziosa collaborazione della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano, è reso possibile grazie alla collaborazione delle Amministrazioni comunali, che hanno assicurato supporto logistico e piena disponibilità, e delle farmacie del territorio, coinvolte nelle fasi di preparazione e informazione alla cittadinanza.

Con questo impegno corale, il Rotary Club Savigliano conferma la propria vocazione al servizio, trasformando le competenze dei singoli in un valore condiviso a beneficio della comunità e della coesione del nostro territorio.