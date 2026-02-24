Sampeyre agli Stati Generali dei Piccoli Comuni a Roma

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio la consigliera del Comune di Sampeyre Irene Fina e la dipendente Gessica Seymandi hanno partecipato all’evento conclusivo di PICCOLI – Piccoli Comuni, grandi Cambiamenti, progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da ANCI. Le due giornate, intitolate Stati Generali dei Piccoli Comuni, si sono svolte presso il centro congressi La Nuvola di Roma e si sono configurate come un momento di confronto nazionale sui risultati raggiunti nell’ambito del progetto, che ha coinvolto oltre 1.500 enti su tutto il territorio nazionale, e sulle sfide future dei piccoli enti.



A Sampeyre il lavoro svolto nell’ambito del progetto si è concentrato su due ambiti di consulenza specialistica: Bilancio e Contabilità e Gare e Appalti Pubblici. Dopo un’analisi condivisa delle necessità dell’ente, il team di progetto ha fornito materiali aggiornati alle normative vigenti e ha garantito supporto attraverso incontri online e in presenza per affrontare dubbi operativi e criticità. Il percorso ha prodotto numerosi strumenti operativi, come manuali e linee guida sul ciclo di programmazione, sul riaccertamento dei residui e sulla redazione del rendiconto finanziario. Sono stati inoltre elaborati schemi aggiornati di regolamento per affidamenti diretti, contratti sotto soglia e ripartizione degli incentivi tecnici. Nell’ambito del progetto è stata infine attivata la piattaforma TRASFORMA, riservata ai dipendenti dei Comuni partecipanti. La piattaforma offre webinar e corsi di formazione, modulistica e riferimenti normativi suddivisi per argomento, oltre a uno spazio Community per lo scambio di quesiti tra enti e con il supporto di moderatori qualificati; è quindi uno strumento con cui si può mantenere attivo un confronto tra diverse amministrazioni e contemporaneamente consolidare le competenze acquisite.



"La partecipazione del Comune di Sampeyre a questo percorso è stata un’opportunità concreta di crescita amministrativa – sottolinea il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone –. I piccoli Comuni hanno bisogno di strumenti aggiornati e di un confronto con altri enti più grandi per garantire l’aggiornamento professionale necessario a fornire servizi adeguati ai cittadini. Il progetto PICCOLI ci ha fornito un notevole supporto operativo e ha rafforzato le competenze dei dipendenti comunali, il vero patrimonio dell’ente".



Nelle due giornate degli Stati Generali dei Piccoli Comuni a Roma sono stati presentati gli interventi sostenuti dal progetto nei Comuni coinvolti, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa, la coesione territoriale e la qualità dei servizi. Nel pomeriggio del 19 febbraio si sono svolte quattro sessioni tematiche dedicate ad altrettanti nodi strategici dell’amministrazione dei piccoli Comuni, che sono personale, gestioni associate, bilancio e gestione finanziaria e bisogni delle persone che vivono nei territori. L’obiettivo era elaborare proposte operative da sottoporre alle Istituzioni. Nella mattina del 20 febbraio si è tenuto infine, in sessione plenaria, un momento di sintesi e confronto istituzionale alla presenza dei vertici di ANCI, del Dipartimento della Funzione Pubblica e di rappresentanti del Governo.