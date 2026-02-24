L'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba si è riunito al Castello di Grinzane Cavour per l'Assemblea Annuale

Si è tenuta sabato 21 febbraio l'Assemblea Annuale dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba nella Sala delle Maschere del Castello di Grinzane Cavour, occasione di confronto sui risultati dell'anno trascorso e sulle prospettive di sviluppo internazionale dell'Ordine.

"Abbiamo analizzato le attività dell'anno scorso, che si sono rivelate di straordinario successo per il livello dei Capitoli e per la qualità degli eventi organizzati – ha dichiarato il Gran Maestro, il senatore Tomaso Zanoletti –. È stato un anno particolarmente positivo, ricco di ospiti illustri e appuntamenti di rilievo, sia nelle Delegazioni estere sia in Italia, dove abbiamo registrato una partecipazione sempre più significativa, soprattutto da parte di Cavalieri stranieri. Anche il bilancio è estremamente positivo e si chiude con un avanzo di gestione mai registrato nella storia dell'Ordine. Un risultato che testimonia solidità, visione e credibilità internazionale".

Nel corso del 2025 l'Ordine ha raggiunto importanti traguardi, con la costituzione di due nuove Delegazioni, in Lussemburgo e a Seattle, e un totale di 63 eventi organizzati tra Italia ed estero. Particolare rilievo ha assunto il Convegno dedicato alla figura di Luciano Degiacomi, intellettuale e profondo conoscitore della cultura enogastronomica piemontese e fondatore dell'Ordine nel 1967, che ha rappresentato un momento di alto profilo culturale e di riflessione sul valore identitario del vino e del tartufo nel territorio di Alba, delle Langhe e del Roero.

Di grande prestigio anche la prima Masterclass sul Barolo ospitata dalla Harvard University, che ha portato l'eccellenza vitivinicola del nostro territorio in un contesto accademico di rilevanza mondiale. L'iniziativa, che quest'anno vedrà la sua seconda edizione, consolida il dialogo internazionale sulla cultura del vino e sulla valorizzazione del territorio.

Nel corso dell'Assemblea è stato rinnovato il Consiglio Reggitore, riconfermandone tutti i componenti per il triennio 2026-2029.

Il Bilancio Preventivo 2026 prevede un ulteriore incremento delle attività e una partecipazione crescente dei Cavalieri. Sono in programma due nuove Delegazioni: una in Norvegia, prevista per agosto, e una in Cina, dove a marzo si terrà una serata di presentazione dell'Ordine organizzata con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese e del Consolato Generale a Shanghai. Con queste nuove aperture, l'Ordine raggiungerà quota 22 Delegazioni attive nel mondo.

L'attività 2026 prenderà ufficialmente il via domenica 22 marzo con il 330° Capitolo della Primavera in Langa, che si terrà al Castello di Grinzane Cavour. La parte culturale sarà affidata a Giorgio Gambino, ricercatore dell'IPSP – CNR (Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Torino, che terrà una relazione dal titolo "L'evoluzione del vigneto in Langhe e Roero".

La parte enogastronomica del Capitolo, con aperitivo e pranzo, sarà curata dallo chef del Ristorante del Castello, Alessandro Mecca, che proporrà un percorso gastronomico ispirato alle eccellenze del territorio, in abbinamento ai grandi vini di Langa, nel solco della tradizione e della continua valorizzazione del patrimonio culinario locale che l'Ordine promuove da oltre mezzo secolo.

STORIA DELL'ORDINE. L'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, fondato nel 1967, con oltre 20 Delegazioni internazionali, funge da ponte tra i produttori locali e gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo, promuovendo attivamente la gastronomia autentica, i vini e l'enoturismo nelle Langhe, Monferrato e Roero. Gli eventi organizzati in Italia e all'estero, che attirano da anni l'attenzione di Ambasciate e Consolati, rappresentano un'importante vetrina per le eccellenze locali. Dal 2022 infatti, le iniziative autunnali si integrano nella "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo", consolidando ulteriormente il ruolo dell'Ordine nella valorizzazione dei tesori gastronomici del territorio a livello internazionale.