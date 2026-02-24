Mondovì, la Lega apre il ciclo di incontri sul Referendum Giustizia del 22-23 marzo

Si è tenuto ieri a Mondovì, presso la Sala Scimé, l'incontro pubblico "Sì Separa", importante momento di approfondimento dedicato dalla Lega cuneese al referendum sulla riforma della giustizia.

L'evento, moderato dall'avvocato Alessandro Ferrero, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, ha inaugurato una serie di appuntamenti capillari promossi dalla Lega sul territorio provinciale per informare i cittadini sui quesiti referendari che saranno oggetto di voto il 22 e 23 marzo prossimi.

Il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale Lega Cuneo, ha ribadito la ferma volontà di sostenere una riforma che punta a ripristinare il principio di terzietà e la corretta dialettica processuale: "Il nostro obiettivo è una giustizia che faccia realmente giustizia. Le proposte che sosteniamo, dalla separazione netta tra giudici e pubblici ministeri per una magistratura più trasparente, al superamento delle correnti politicizzate tramite il sorteggio dei componenti del CSM, fino alla creazione di un'alta corte disciplinare, sono passi indispensabili per valorizzare il merito e restituire fiducia al sistema".

Il dibattito a Mondovì ha visto la partecipazione qualificata di diversi esperti del settore: l'avvocato Mauro Anetrini, responsabile Dipartimento Giustizia Lega Piemonte, insieme agli avvocati Alessandro Viglione, Emanuele Rossi e Simona Giaccardi, quest'ultima responsabile Dipartimento Giustizia Lega Cuneo. I relatori hanno analizzato le ragioni tecniche e sostanziali a sostegno del "Sì", sottolineando l'importanza dell'equidistanza tra le parti processuali.

Il ciclo di incontri informativi organizzati dalla Lega sul territorio della Granda, aperti a tutta la cittadinanza, proseguirà nelle prossime settimane. Il secondo appuntamento è fissato a Fossano venerdì 6 marzo alle ore 20:30, seguito da Saluzzo lunedì 9 marzo alle ore 21. La rassegna toccherà poi Bra venerdì 13 marzo alle ore 18 e si concluderà a Cuneo giovedì 19 marzo alle ore 18.