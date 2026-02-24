 / Attualità

Attualità | 24 febbraio 2026, 10:04

Sampeyre: collaudo notturno dell’eliporto, via libera all’elisoccorso 24 ore su 24

Atterraggio dell’AW139 di Airgreen il 23 febbraio: “Risultato chiave per la sicurezza montana”, dice il sindaco Roberto Dadone

Intorno alle ore 22.30 di lunedì 23 febbraio uno dei quattro elicotteri dell’elisoccorso piemontese, un AgustaWestland AW139 di Leonardo operato dalla compagnia Airgreen, si è posato sulla superficie illuminata dell’eliporto di Sampeyre: l’atterraggio costituisce il momento di collaudo ufficiale dell’elisuperficie, di recente allestimento e che risulta così pienamente omologata anche per il volo notturno. L’abilitazione al volo notturno è un elemento determinante per un territorio alpino come quello di Sampeyre e dell’alta valle Varaita. La possibilità di operare anche nelle ore serali e notturne rafforza la rete dell’emergenza sanitaria e garantisce tempi di intervento più rapidi in caso di necessità.
 
"Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità – dichiara il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone – che conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale verso quei servizi sanitari che possano garantire presidi irrinunciabili per il territorio montano. Ringrazio il Consorzio BIM del Varaita per aver sostenuto economicamente l’opera, consentendo a Sampeyre di dotarsi di un’infrastruttura strategica per la sicurezza dei cittadini".


 
Il collaudo si è svolto con alcune ore di ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto, poiché il velivolo è stato impegnato in un intervento sanitario in valle Maira. Le operazioni si sono comunque concluse regolarmente e hanno certificato la piena funzionalità dell’impianto.
 
I lavori di realizzazione del sito operativo per elisoccorso sono stati eseguiti tra la fine di giugno e la fine di agosto 2025. Il costo complessivo dell’intervento, a consuntivo, è pari a 82.833,13 euro. La somma è stata finanziata con fondi derivanti dai contributi previsti dal programma consortile 2025 del Bacino Imbrifero Montano Valle Varaita. 

