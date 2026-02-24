Accademia Italiana della Cucina: via i festeggiamenti per i 20 anni a Cuneo

E' iniziato a Cuneo il fitto programma di appuntamenti della Delegazione di Cuneo-Saluzzo per festeggiare i 20 anni dalla sua costituzione.

II primo incontro si è tenuto al Sorì, dove Alessandro Re, Luca Baccanelli e Luca Bocchiardo hanno accolto gli Accademici con "l'evoluzione dei piatti nel rispetto della tradizione" ed un servizio impeccabile. II delegato, Ferruccio Franza, ha ripercorso l'evoluzione negli anni della delegazione, ricordando i suoi precessori, fra cui Ermanno Mauro, socio fondatore e sempre attento collaboratore della vita accademica.

Fra gli ospiti, presenti, l'Assessore alla Cultura del comune di Cuneo, la dott.ssa Cristina Clerico che ha portato il saluto della Città, riconoscendo la funzione importante della delegazione sul territorio e la dott.ssa Elisabetta Cocito, componente del Consiglio di Presidenza dell'Accademia Italiana della Cucina, studiosa degli aspetti storico culturali dell'alimentazione, componente e segretaria del Centro Studi Marenghi, autrice di saggi in volumi di arte e cucina.

La dott.ssa Cocito ha ricordato ai partecipanti il percorso che l'Accademia ha portato avanti per giungere all'importante obiettivo di proclamazione della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'Umanità da parte dell'Unesco. Il delegato Ferruccio Franza ha consegnato alla dott.ssa Clerico il libro di celebrazione dei 70 anni dell'Accademia e alla dott.ssa Cocito un libro sulla storia delle osterie locali.

Agli Accademici è stato donato, come ricordo dell'evento, l'opuscolo del menu, da collezione, studiato e realizzato, con gusto ed eleganza, dall'amica Beatrice. Al termine del pasto è stato tributato il giusto plauso alla cucina ed al servizio prestato dai titolari del Sorì.

II delegato ha ricordato i prossimi appuntamenti che si terranno negli altri territori di competenza, il saluzzese ed il braidese dove, nei Roeri, si concluderà il percorso dei festeggiamenti.