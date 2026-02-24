Bra celebra “Marzo Donna”: un mese di incontri per riflettere su uguaglianza e diritti

Si rinnova anche nel 2026 l’appuntamento con “Marzo Donna”, momento fondamentale per sondare alcuni aspetti critici della parità di genere che, nonostante innumerevoli sforzi, rimane ancora uno dei grossi problemi che attanagliano il mondo femminile. Il Comune di Bra e la Consulta per le Pari Opportunità hanno predisposto un ricco calendario di incontri che mirano a trattare i vari aspetti in cui le donne hanno sempre trovato maggiori ostacoli rispetto agli uomini: in campo artistico, professionale, relazionale e del benessere.

Il programma si apre mercoledì 4 marzo alle 18,30 presso la sala affrescata di Palazzo Mathis con la presentazione ufficiale dell’iniziativa e l’inaugurazione della mostra al femminile “Da vetrina in vetrina”. Si tratta di un’esposizione che coinvolgerà bar, ristoranti e negozi della città per dare spazio all’aspetto creativo delle donne e per incoraggiare la riflessione sulla questione femminile anche in contesti diversi dalle sale conferenze.

Segue il 7 marzo alle 18,30, sempre a Palazzo Mathis, la premiazione delle vincitrici dei “Giovani Talenti”, evento giunto alla terza edizione che vede il riconoscimento di giovani ragazze tra gli 11 e i 18 anni che dimostrano di possedere dei talenti particolari. Questo premio vuole essere un incoraggiamento a seguire le proprie passioni al di là delle difficoltà che si possono incontrare.

Martedì 10 marzo l’attenzione si sposta presso la Sala dell’associazione Brarte in via Vittorio Emanuele II 148 dove, in collaborazione con l’associazione culturale Albedo, a partire dalle 21, si terrà un evento dedicato al benessere personale dal titolo “La scienza del benessere: sai cosa ti spalmi?”. Relatrice sarà l’esperta Carla Burdese.

Grazie alla collaborazione con lo Zonta Club Alba, Bra, Langhe e Roero, il 12 marzo alle 18,30 a Palazzo Mathis si terrà la cerimonia di assegnazione della borsa di studio in memoria di Renato Gavuzzi a Sukhmanjot Kaur, studentessa modello iscritta alla facoltà STEM – Ingegneria informatica. La borsa di studio mira a fornire un aiuto concreto a studentesse che nonostante i risultati accademici eccellenti incontrano ostacoli sia nella scelta formativa che nel mercato del lavoro.

Il giorno successivo, venerdì 13 marzo, alle 21 la sala conferenza del Centro Arpino ospiterà la conferenza del dott. Bruno Ramondetti, psicoterapeuta, “Quando l’amore fa male - amore, legami affettivi e ferite invisibili”. La casa, che dovrebbe essere il luogo più sicuro, a volte diventa il più pericoloso. La violenza domestica non è solo fisica ma può manifestarsi attraverso il controllo, la svalutazione e la manipolazione. Conoscerla è fondamentale per prevenirla. Affrontare il tema delle relazioni affettive vissute nell’infanzia aiuta a riconoscere le dinamiche relazionali nella età adulta.

“Marzo Donna” prosegue il 16 marzo alle 21 con l’incontro con la psicologa Elisa Bussi dal titolo “Abbattere barriere, costruire libertà - il diritto all’equità di genere” organizzato presso la sala di Brarte in collaborazione con la Cooperativa Lunetica e l’Associazione Mai+Sole. Un incontro focalizzato sui temi della parità di genere e dell’educazione alle relazioni sane nel rispetto dell’altro.

Il 18 marzo alle 18,30, sempre presso la Sala Brarte la presentazione del libro “È troppo tardi?” della scrittrice Anita Fico. Chi può decidere per noi quando è il momento giusto per realizzare i nostri desideri? Quando è il momento giusto? Queste domande e molte altre sono alla base della narrazione in cui la donna deve fare i conti non solo con lo stereotipo di genere, ma anche con il tempo che spesso la considera non più adatta per intraprendere attività e relazioni dopo una certa età.

Venerdì 20 marzo alle 21, presso la chiesa della SS. Trinità (Battuti Bianchi), segue l’incontro con il prof. Pierpaolo Faccio sul tema “Passione ed amore nella lirica di Saffo”, realizzato in collaborazione con le associazioni Noi come te e Mai + Sole.

Nuovo appuntamento per mercoledì 25 marzo alle 21, quando presso presso l’Auditorium BPER di via Adolfo Sarti 8 andrà in scena “Libertà dagli stereotipi”, riconoscimenti a donne della nostra provincia che hanno saputo superare gli stereotipi di genere e intraprendere una carriera lavorativa in settori che generalmente hanno visto una predominanza maschile.

“Marzo donna” si chiude sabato 28 marzo alle 17,30 presso l’Auditorium BPER con la consegna del premio letterario “Donne di ieri, oggi e domani” in collaborazione con l’associazione Albedo.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.