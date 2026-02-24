 / Attualità

Attualità | 24 febbraio 2026, 09:59

Cervignasco: incontro pubblico con l’Amministrazione Comunale

Martedì 3 marzo alle 21 all’oratorio, “Insieme si può” presenta lavori futuri e ascolta i residenti delle frazioni

L’Associazione “Insieme si può” invita i residenti di Cervignasco e di Via dei Romani ad un incontro pubblico con l’Amministrazione Comunale. 

L’incontro ha lo scopo di aggiornare i residenti sui prossimi lavori previsti in queste frazioni e per presentare una panoramica di quanto realizzato per la comunità saluzzese in questo primo scorcio di mandato.

 Sarà anche una bella occasione per raccogliere le segnalazioni dei residenti e mantenere un dialogo diretto con il territorio. 

L’invito, dunque, è per martedì 3 marzo alle h 21 presso i locali dell’oratorio di Cervignasco.

