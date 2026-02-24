Mondovì guarda all'estate, tanti eventi e il live del maestro Giovanni Allevi

Oltre 440 giornate di eventi, dal 2023 a oggi, sostenuti grazie anche a 120mila euro di sposorizzazioni private. È questo il bilancio delle manifestazioni che il Comune di Mondovì ha presentato questa mattina, martedì 24 febbraio, nella sala del Consiglio, annunciando le principali iniziative che animeranno al Città dalla primavera al prossimo gennaio 2027.

Cultura, sport e spettacolo come leva operativa di una vera e propria politica urbana attiva, capace di riattivare spazi pubblici e aree verdi, redistribuire i flussi tra rioni – dal centro storico alle frazioni – e rafforzare la presenza positiva della città anche nelle ore serali. Un modello che punta in modo deciso sui giovani, offrendo occasioni di aggregazione sicura, opportunità di partecipazione a prezzi accessibili a eventi che, in genere, vengono proposti solo in grandi città e spazi di espressione culturale e sportiva.

Anche il 2026 si prospetta un anno ricco di eventi, tanti ancora da svelare, ma il super ospite sarà indiscutibilmente il maestro Giovanni Allevi che proporrà una performance in una location cittadina, che sarà rivelata nelle prossime settimane insieme alla data dell'evento.

Un artista di richiamo internazionale, che ha calcato con la sua musica i palchi dei teatri più importanti del mondo e che, quest'anno, sarà a Mondovì.

"Si è innamorato della nostra Città - ha detto l'assessore Alessandro Terreno, che ha presentato il calendiario insieme al sindaco Luca Robaldo, con gli interventi di Elena Merlatti per Fondazione CRC e Paolo Manera per l'ATL del Cuneese -. Non possiamo ancora svelare nulla, ma siamo certi che sarà un appuntamento apprezzato e unico nel suo genere".

Per quanto riguarda le manifestazioni, confermato il grande successo del Raduno Aerostatico dell'Epifania che ha aperto il 2026, seguito a ruota dal Carnevale, tornano dopo oltre 15 anni, all'Altipiano e al Ferrone, con indubbio apprezzamento da parte del pubblico.

La primavera si aprirà tra eventi sportivi e manifestazioni storiche come la Fiera di Primavera, alla sua 65^ edizione, che sarà seguita da Monfleur, nuova manifestazione nata da un'idea di alcuni residenti del rione Piazza.

Dedicato alla musica anche il Festival Funamboli che, negli ultimi anni, ha portato davvero appuntamenti culturali di rilievo in Città e che, per questa edizione, si dedicherà al mondo della musica.

Si partirà con il 4x Baseball – Quadrangolare Internazionale, in programma dal 29 marzo al 4 aprile, seguito dal Torneo della Ceramica dal 2 al 4 aprile, che vede protagoniste le squadre del volley. Il 6 aprile la tradizionale Pasquetta in Piazza, organizzata dall'Associazione La Funicolare, mentre l’11 e 12 aprile il centro storico di Breo ospiterà la 65ª Fiera di Primavera. Il mese si chiude con Monfleur, in calendario il 18 e 19 aprile.

Maggio entra nel vivo il 9 maggio con il Concerto per la Festa della Mamma, affiancato, tra il 9 e il 10 maggio, dal Torneo di Calcio Giovanile e dai Campionati Società Allievi. Il 15 maggio il Festival Funamboli porterà a Mondovì i Bandabardò, mentre lo stesso giorno il teatro ospiterà “I giorni di Giuda”.

Il festival proseguirà il 16 maggio con l’Orchestra del Mare e il 26 maggio con Vasco Brondi, affiancando musica e parole. Il 22 maggio va in scena “I bambini di burro”, mentre il 24 maggio Piazza Maggiore accoglie la Monregale Classic.

Il 26 maggio spazio anche allo sport con Atleticamente, seguito il 27 e 28 maggio da Il Suono delle Scuole. Dal 29 al 31 maggio prende forma il Festival della Leggerezza & Condivisione, mentre dal 30 maggio al 2 giugno la città ospita Giny – Festival del Gin e del Ginepro.

Giugno si apre il 2 giugno con il Meeting di Primavera Internazionale di atletica. Il 4 giugno il Festival Funamboli ospita Omar Pedrini, il 5 giugno è la volta de Il violino di Auschwitz e, in serata, il concerto dell’Orchestra Provinciale delle Scuole Medie.

Il 12 giugno è attesa la Fondazione Gaber (TBC). Durante il mese torna anche il MoVì festival e il primo appuntamento annunciato sarà sabato 6 giugno alle 21 in piazza Unità d'Italia, con la K-Pop Mania.

Ci sarà di nuovo anche The White Dinner Show, mentre Movì si svilupperà tra giugno, luglio e settembre, con Movì Cult – All Areas tra giugno e luglio e Movì Recital tra giugno, luglio e settembre, con tantissimi nomi ancora da svelare.

Luglio è il mese della città vissuta la sera. Tutti i martedì di luglio Piazza Maggiore ospita Cinema sotto le stelle, mentre dal 2 al 5 luglio va in scena Piazza di Circo. Tutti i mercoledì di luglio tornano I Doi Pass, il 10 luglio si celebra la Sagra Carassonese, il 18 e 19 luglio spazio ai motori con Mondovì & Motori, e dal 23 al 27 luglio il rione si anima con la Festa del Ferrone.

Tra fine luglio e agosto, dal 31 luglio al 2 agosto, le piazze diventano campo di gara per il Campionato Italiano di Bocce Quadre. Dal 13 al 17 agosto il centro storico ospita la Mostra dell’Artigianato Artistico, seguita il 21 e 22 agosto da Cortili di Tango. Il 23 agosto torna il Raduno Vespanic, mentre dal 24 agosto al 9 settembre la città vive il Palio dei Rioni. Il 28 agosto è l’Expo Canina, e il 29 e 30 agosto ai dialoghi generazionali di Fuori Segnale.

Il 3 settembre con l’Ultima serata dei Sixties Graffiti e il 7 La Notte dei Fuochi. Dall’11 al 13 settembre arriva Illustrada, mentre il 18 settembre è il giorno della Music Run. Dal 18 al 20 settembre Mondovì entra nel circuito internazionale con L’Étape Mondovì – Granfondo Alpi del Mare, e nel corso del mese, con data da definire, si svolge Sport in Piazza.

L’autunno prosegue il 10 ottobre con Autumnus Caraxonensis, mentre l’8 novembre Piazza Maggiore ospita Cavoli Tuoi.