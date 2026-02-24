BASKET / PF Farigliano domina nei campionati giovanili: weekend d'oro con Under 17 e Juniores

I risultati delle giovanili della PF Farigliano:

Juniores CSI

AUXILIUM CN 68

PF 2010 72

Successo sofferto ma meritato per la PF sul campo dell’Auxilium Cuneo. Dopo un avvio complicato, con i padroni di casa intensi in difesa e precisi al tiro, il match resta in equilibrio per i primi 20 minuti.

Nel terzo quarto i cuneesi alzano ulteriormente il ritmo e, grazie a tre triple consecutive, volano fino al +12 (57-47 al 30’). Nell’ultimo periodo, però, Farigliano cambia volto: maggiore equilibrio, intensità difensiva e tre bombe decisive permettono il sorpasso e la chiusura sul 68-72. Una vittoria costruita con determinazione contro un avversario che ha lottato fino alla fine.

PF. Avico, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Pedde, Porro, Racca, Revelli, Romana. All.: Alberione, Sappa.

PF 78

NEW ABET BRA 40

Prestazione solida e convincente dei fariglianesi, che partono forte in attacco e chiudono il primo quarto sul 22-6 grazie anche a un’attenta fase difensiva. Nel secondo periodo gli ospiti tentano di rientrare, ma la buona circolazione di palla consente alla PF di mantenere il controllo (42-17 all’intervallo). La concentrazione resta alta anche nella ripresa, con l’allungo decisivo nel terzo quarto (58-22). Ampie rotazioni nell’ultimo periodo e gestione ordinata fino al 78-40 finale.

PF. Barberis, Capellaro, Fredella, Fresia Dotta, Manera, Manzi, Pecchenino, Roagna, Sarotto, Viara. All.. Casetta.

Under 17 Gold

BTM CARMAGNOLA 71

PF 77

Nell’ultima gara della prima fase, sul campo della seconda in classifica, la PF risponde con una prova di spessore dopo l’opaca uscita precedente. Farigliano resta avanti per tutti i 40 minuti, nonostante l’ottima prova degli avversari, capaci di colpire con 10 triple dei propri esterni e tanta fisicità sotto canestro. I parziali (31-35 all’intervallo, 40-42 nella ripresa) testimoniano l’equilibrio della sfida. Nel finale, però, la PF trova l’ultimo allungo e chiude sul 71-77, preludio alla fase titolo che vedrà entrambe le squadre presentarsi con ambizioni importanti.

PF. Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Massano, Porro, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione, Giachello.

Under 15 Gold

ABET BRA 45

PF 55

Gara equilibrata e combattuta sul campo di Bra. Dopo due quarti in sostanziale parità, Farigliano alza l’intensità difensiva nella ripresa, trovando maggiore continuità offensiva. Buone rotazioni e contributo diffuso permettono di controllare il vantaggio e allungare nel finale fino al 55-45 conclusivo.

PF. Cerato, Novarese, Viara, Galleano, Sartirano, Musso, Taricco, Reineri, Demaria, Gavrilovic, Tedesco.

Under 13 Gold

GRANDA COLLEGE 59

PF 26

Trasferta difficile per i 2013/2014 fariglianesi contro l’imbattuta Granda College. Dopo un buon avvio, la PF si spegne progressivamente, subendo contropiedi e canestri facili nella seconda parte di gara senza riuscire a reagire al ritmo dei padroni di casa. Una sconfitta che dovrà trasformarsi in occasione di crescita: serviranno maggiore continuità, concentrazione e lavoro in palestra.

PF. Barbiero, Basso, Gambera, Balbi, Albarello, Cappellino, Jovanovic, Demaria, Saulo, Gallo.

All.: Giachello, Schellino.

Minibasket

MONDOVÌ 7

PF 9

Prosegue l’ottimo cammino degli Esordienti, che nel turno infrasettimanale superano i forti padroni di casa di Mondovì. Difesa aggressiva, intensità e contropiedi veloci permettono ai fariglianesi di conquistare la sesta vittoria in otto gare, mantenendo la vetta della classifica.

PF. Bertone, Calleri, Dutto, El Jaber, Gallo, Giordano, Hincu, Lubatti, Musso, Onorato, Novarese, Pittavino. All. Bolgioni.

Aquilotti Small

PF – MONDOVÌ 17-7

PF – ACAJA FOSSANO 15-9

Raduno interno per i 2016 della PF, protagonisti di una splendida mattinata di Minibasket in un palazzetto gremito. Ottime prove contro i pari età di Mondovì e Acaja Fossano, con evidenti progressi tecnici e grande entusiasmo.

PF: Armando, Benente, Bottone, Buzdogan, Carbone, Fontana, Malloru, Moreno, Pira, Pirra, Roberi, Vercesi. All. Tommaso Bolgioni.

Scoiattoli Big

Trasferta domenicale a Fossano per il gruppo 2017/2018, impegnato contro le formazioni di casa e i Gators Savigliano. I piccoli in canotta PF scendono in campo con energia e concentrazione in tutte le gare della mattinata, offrendo un’ottima prova collettiva che conferma i progressi del lavoro settimanale.

PF:. Benedetto, Benente, Brizio, Gallo, Garofalo, Massa, Pacciani, Piccioni, Roà, Sanso, Vizio.

All.: Cagnassi.