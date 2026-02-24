 / Cronaca

Cronaca | 24 febbraio 2026, 11:04

Tamponamento sulla tangenziale di Bra: tre veicoli coinvolti, ferita una ragazza trasportata a Verduno in codice giallo

Lo scontro lungo lo svincolo di uscita presso la sede TesiSquare, a Roreto di Cherasco

Un violento tamponamento si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, poco prima delle ore 8.30, in territorio di Cherasco, lungo una bretella della tangenziale di Bra (Ss 702).

Lo scontro è avvenuto lungo lo svincolo di uscita che porta verso la sede della TesiSquare di via Savigliano.

A scontarne le conseguenze, la giovane alla guida del secondo veicolo della fila, rimasta ferita e trasportata in ospedale a Verduno con un codice di gravità giallo.

Illesi i conducenti degli altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio emergenza di Azienda Zero, insieme a una squadra di Vigili del Fuoco arrivati dal Distaccamento di Alba e ai Carabinieri di Bra e di Monforte d’Alba, per la gestione del traffico e i rilievi del caso.

