Il nord del Piemonte flagellato dal maltempo: in aiuto la colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo

Partita la colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo.

Un'ora fa sette uomini e due mezzi dotati di rimorchio e autopompe, allestiti per gli interventi in zone alluvionate, sono partiti per raggiungere il comando di Torino, da dove si stanno coordinando tutte le squadre al lavoro in Piemonte e in particolare nella zona nord occidentale, quella più flagellata.

La destinazione finale dei vigili della Granda dovrebbe essere il Biellese, tra le zone in questo momento più colpite.

I colleghi di Newsbiella stanno raccontando la difficile situazione della provincia, dove è crollato un ponte.

Sta invece migliorando le condizioni meteorologiche in provincia di Cuneo. Tanti, comunque, gli interventi dei vigili del fuoco che, dalla giornata di ieri, stanno facendo turni di 24 ore consecutive, sia per la gestione dell'emergenza che per la più volte denunciata carenza di organico.