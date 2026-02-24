"Non solo Mimose": cinque artiste in mostra a Mondovì dall'8 febbraio all'8 marzo

Sabato 28 febbraio, alle ore 16:30, sarà inaugurata presso l'Antico Palazzo di Città di Mondovì Piazza la mostra "Non solo Mimose", un'esposizione collettiva che celebra la creatività femminile attraverso le opere di cinque artiste: Cristiana Addis, Angela Bacchiarello (ABacchi), Maresa Calò, Paola Meineri Gazzola e Gabriella Malfatti.

La mostra, che resterà aperta fino all'8 marzo con orario 15-18 tutti i giorni, propone un viaggio artistico fatto di emozioni e introspezioni, raccontate attraverso colori, texture e forme. Ogni artista presenta il proprio linguaggio espressivo con tecniche e stili differenti, in un dialogo che attraversa sensibilità e sguardi diversi.

Le opere saranno presentate dall'artista e professore Franco Giletta. La curatrice della mostra è Angela Bacchiarello.

L'ingresso è libero.