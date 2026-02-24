BASKET / DR2: la Gerbaldo Savigliano crolla nell'ultimo quarto e cede in casa al CUS Torino 59-67

Seconda sconfitta di fila per la Gerbaldo Decorazioni che tra le mura amiche viene sconfitta da CUS Torino 59-67.

Partita che nei primi due quarti viaggia sui binari dell’equilibrio: il primo vinto da Savigliano 18-16 ed il secondo da CUS con lo stesso parziale, invertito: 34 pari a metà gara ma Savigliano che concede troppi tiri da 3 punti agli ospiti che liberalizzano ripetutamente, secondo la loro peculiarità nota. Coach Abrate dunque e cerca in ogni modo di stimolare i suoi negli spogliatoi ad una maggiore attenzione difensiva e meno palle perse in attacco.

Il terzo quarto è infatti incoraggiante per i biancorossi. Avaro di canestri ma chiuso sul +5 (11-6). Nell’ultimo parziale però la Gerbaldo crolla e torna a perdere palloni e concedere troppi canestri a CUS (27 punti per loro nell’ultimo quarto). La partita termina dunque con una sconfitta dolorosa e che genera rammarico e rabbia vista la prestazione non all’altezza attitudinalmente dei ragazzi saviglianesi.

Ora bisogna ricompattarsi e lavorare duramente, vista la possibilità di riscatto già in settimana: giovedì 26 febbraio a Montà, ore 21.

GERBALDO SAVIGLIANO 59 – CUS TORINO 67

18-16, 16-18, 11-6, 14-27

Savigliano: Cordasco, Di Maria 4, Eandi, Carena 3, Giordano 6, Maero 8, Eula 10, Mellano 11, Giraudo 10, Cardone 2, Marchetti 5. All.: Abrate