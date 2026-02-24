BASKET / L'MPM Savigliano Under 17 batte Alba 72-62, l'Under 15 supera Settimo 65-54

UNDER 17 SILVER

MPM SAVIGLIANO 72 – OLIMPO BASKET ALBA 62

24-17; 16-12; 10-16; 22-17

SAVIGLIANO – Prima partita della seconda fase del Campionato U17 Regionale e l’Amatori Basket Savigliano targato MPM ospita, tra le mura amiche del Pala Ferrua, l’Olimpo Basket Alba.

Le Pantere sono brave iniziare nel migliore dei modi i primi due quarti riuscendo a creare un buon parziale che li vede a +11 al suono della sirena dell’intervallo. Nel terzo periodo però la squadra ospite riesce non solo ad accorciare, ma anche a sorpassare i Bianco/Rossi che sembrano aver perso il piglio che li aveva mossi fin li perdendo l’inerzia della gara. Nell’ultimo e decisivo periodo è però la squadra saviglianese ad aggiudicarsi la bagarre per il successo finale con delle ottime difese corali che limitano le scorribande albesi.

“La squadra è stata brava a reagire ad un momento di difficoltà riuscendo a riprendersi e reimporre il proprio gioco. In questa seconda fase la squadra sarà chiamata ad alzare il livello per riuscire a competere contro squadre sicuramente più attrezzate di quelle incontrate nella prima fase”.

UNDER 15 GOLD

LONGO SAVIGLIANO 65 – SETTIMO TORINESE 54

Grande prestazione del Savigliano, che davanti al proprio pubblico supera Settimo Torinese con il punteggio di 65-54 al termine di una gara intensa e combattuta per tre quarti. L’avvio è equilibrato: Settimo Torinese parte con buona aggressività difensiva, riuscendo a limitare le soluzioni offensive dei padroni di casa. Il primo quarto si chiude con un leggero vantaggio dei padroni di casa. Nel secondo periodo, però, Savigliano cambia ritmo: maggiore circolazione di palla, difesa più compatta e alcune ottime transizioni permettono ai biancorossi di ribaltare l’inerzia e andare all’intervallo avanti di misura. Nel terzo quarto la partita resta aperta, con Settimo che prova a rientrare grazie a buone percentuali dal perimetro. Savigliano risponde con pazienza, trovando punti preziosi nel pitturato e mantenendo il controllo del ritmo.È nell’ultimo periodo che arriva l’allungo decisivo: una difesa attenta e diversi recuperi trasformati in contropiede permettono ai padroni di casa di costruire un margine in doppia cifra. Settimo Torinese fatica a trovare soluzioni offensive efficaci negli ultimi minuti, mentre Savigliano gestisce con maturità il vantaggio fino al definitivo 65-54. Una vittoria importante per Savigliano, che conferma solidità e carattere, portando a casa due punti fondamentali per la classifica.

UNDER 13 SILVER

BORSI CEVA 60 – OPERA SAVIGLIANO 52

Continua il campionato under13 silver con le Pantere targate Opera in trasferta a Ceva. Grande intensità e difese protagoniste nella sfida tra Savigliano e Ceva, conclusa con la vittoria degli ospiti per 60-52. Una partita combattuta per tutti i quaranta minuti, decisa negli ultimi possessi grazie alla maggiore lucidità di Ceva nei momenti chiave.