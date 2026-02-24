Time Out SuperLega, ultima puntata con il DG di Cuneo Volley Davide Bima

Si chiude questa sera l’avventura stagionale di “Time Out SuperLega”, il format televisivo di More News che per tutta la stagione ha raccontato le imprese della MA Acqua S.Bernardo Cuneo nel campionato di SuperLega.

Per l’ultima puntata, il conduttore Cesare Mandrile ospiterà in studio il direttore generale di Cuneo Volley, Davide Bima, protagonista di un approfondito bilancio sull’annata appena conclusa e sulle prospettive future della società biancoblù. Un’occasione per analizzare risultati, crescita del gruppo e obiettivi per la prossima stagione.

Non mancheranno, come di consueto, analisi e approfondimenti dagli altri campi della giornata, con un focus particolare su Cuneo-Padova, ma anche sui big match Verona-Perugia, Piacenza-Trento e Cisterna-Civitanova. Spazio alle immagini e alle interviste ai protagonisti per rivivere i momenti più significativi del turno di campionato.

A chiudere la trasmissione, le rubriche ormai diventate un appuntamento fisso per gli appassionati: “Up&Down”, condotta da Massimo De Marzi, e il Pagellone di Luca Muzzioli, con voti e giudizi sulla giornata di SuperLega.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21, in diretta sulle home page di TargatoCN, La Voce di Alba, TorinoOggi.it e Volleyball.it, oltre che sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it.