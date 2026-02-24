Montaldo in lutto per Ovidio Melis, artista innamorato della vallata

Lutto a Montaldo Mondovì per la scomparsa di Ovidio Melis, che si è spento all'età di 74 anni.

Originario della Sardegna, aveva scelto con il fratello di trasferirsi in provincia di Cuneo, stabilendosi a Montaldo per cui nutriva un profondo amore che ha trasferito nella sua arte.

Classe 1951, Melis era scultore e pittore, attività che ha coltivato fin da adolescente. Nato a Domusnovas ha iniziato la sua “avventura” artistica a 15 anni, sperimentando la tecnica pittorica di Pollok, per poi passare all'arte figurativa, dal surrealismo dell’eccentrico Dalì, dal realismo dell’ottocento e sempre più indietro nel tempo fino alla pittura fiamminga e a quella di Leonardo da Vinci, di Botticelli e di Mantegna.

Nel 1982 espose per la prima volta con una personale alla Galleria Accademia di Torino

"Che fosse speciale lo avevamo intuito, ma la sua riservatezza non ci ha mai fatto andare oltre a scoprire la sua anima - lo ricorda l'assessore Paola Prucca, unendosi al cordoglio espresso dal sindaco, Giovanni Balbo, che lo ha salutato con gratitudine per la sua bravura e la sua arte -. L'amministrazione si stringe al fratello e a quanti lo hanno amato".

I funerali sono stati celebrati ieri, nella Parrocchiale di Montaldo. Lascia la sorella Anna e il fratello Giorgio.