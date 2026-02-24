Borgo San Dalmazzo e Demonte indicono concorso per tre operai tecnico-manutentivi a tempo indeterminato

I Comuni di Borgo San Dalmazzo e Demonte informano che è stato pubblicato l’avviso di concorso pubblico, in forma associata, per esami e titoli, finalizzato alla copertura di tre posti di “Operaio tecnico‑manutentivo” – Area degli Operatori Esperti, a tempo indeterminato e pieno. Due posti sono destinati al Comune di Borgo San Dalmazzo e uno al Comune di Demonte.



La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando il modulo disponibile sul Portale unico del reclutamento “inPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it .



Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stabilito alle ore 23.59 del 21 marzo 2026.



Si invitano gli interessati a consultare il bando completo sul portale inPA – Portale del Reclutamento per conoscere requisiti, modalità di partecipazione e calendario delle prove. Nella sezione “Documenti” in pagina è disponibile l’estratto dell’avviso di concorso pubblico.